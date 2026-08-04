تضارب التتصريحات بين واشنطن وطهران بشأن المفاوضات وترامب يجدد تهديداته

فيمن الحرب، ومنذ توقيعبين، عاد الملف الإيراني إلى واجهة التصريحات المتبادلة، وسط تباين واضح بشأن مستقبل المفاوضات والتصعيد العسكري.وأكدأنه كان يعتزم توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، واصفا إياها بأنها كانت ستكون، مشددا على أنواتهم ترامب القيادة الإيرانية بـ، قائلا إنها تطلب عقد اجتماعات ثم تنفي في الوقت نفسه وجود أي محادثات.في المقابل، نفىوجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أنوفي سياق التحركات الدبلوماسية، كشفت الخارجية الإيرانية عنمع عدد من الدول الإقليمية، شملت، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء التوتر.كما أعلنت أنوصل إلى، ويهدف إلى، بما يضمن، وفق الجانب الإيراني،