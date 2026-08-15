بن عروس: تسليم 13 اشعارا لبعث مشاريع نسائية في إطار البرنامج الوطني "رائدات" بقيمة جملية تجاوزت 120 ألف دينار

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سلّمت مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس، مساء أمس الجمعة، في اطار الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، 14 إشعارا لبعث مشاريع نسائية، كدفعة أولى، في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" بقيمة جملية تجاوزت 120 ألف دينار.

وأكدت رئيسة مصلحة المرأة والاسرة بالمندوبية في تصريح لصحفية "وات"، انّ الإشعارات تأتي بعد المصادقة عليها من جملة ملفات تمت دراستها من قبل اللجنة الجهوية المعنية بالنظر في ملفات المنتفعات من الحصول على الحوافز المالية المخصصة للغرض، وتبلغ قيمتها بين 6 آلاف دينار و30 ألف دينار .

وأفادت ميلاد المشاريع اغلبها ذات طابع حرفي مثل الاكلات الخفيفة والخياطة والتجميل والإعلامية، ان حفل توزيع الاشعارات مثل مناسبة هامة لمزيد تسليط الضوء على أهمية البرامج التي اطلقتها وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن بهدف التشجيع على بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة ودفع عجلة التشغيل بالجهة وتعزيز التمكين الاقتصادي للمراة .