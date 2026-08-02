الإسبان يطالبون بسحب الجائزة الملكية من ليونيل ميسي

حلم ليونيل ميسي بالفوز بلقبه الثاني في كأس العالم لم يتحقق



بعد نهائي كأس العالم:



"الجائزة الإسبانية المُكافئة لجائزة نوبل"



جائزة أميرة أستورياس



سحب الجائزة من ميسي



أسباب سحب الجائزة



تمنح الأميرة ليونور جائزة أميرة أستورياس كل عام



قبل أسابيع قليلة، مُنح ليونيل ميسي وسام أميرة أستورياس المرموق. والآن، يطالب المشجعون الإسبان بسحبه عبر عريضةتُمنح هذه الجائزة في إسبانيا من قِبل مؤسسة أميرة أستورياس (مؤسسة أمير أستورياس سابقًا) للأفراد والمؤسسات والمنظمات من جميع أنحاء العالم الذين قدموا إسهامات بارزة في مجالات العلوم والإنسانيات والشؤون العامةكانت هناك حملة اشارت إلى أن سلوك ميسي لا يتوافق مع القيم التي تُمثلها الجائزة: الاحترام، والروح الرياضية، واللعب النظيف. ووفقًا لموقع Rosario3فقد جمعت إحدى المبادرات أكثر من 1500 توقيع، وتطالب المؤسسة بمراجعة قرارها لحماية سمعة الجائزة. كما تُشير عريضة أخرى إلى أن سحب الجائزة من شأنه أن يُعزز الثقة في عملية التقييم الدقيقة لمثل هذه الجوائزالإسبان يطالبون بسحب الجائزة الملكية من ليونيل ميسيعلى مدى عقدين تقريبًا، لعب ميسي، الذي يُعتبر أعظم لاعب كرة قدم أرجنتيني على مر العصور، لنادي برشلونة العريق، وساهم في نجاح النادي. يربط ملايين المشجعين الإسبان ميسي بالإنجازات الرياضية العظيمة واللحظات الرائعةالإعجاب بهذا اللاعب العالمي، الذي كان يُحتفى به كبطل قومي، بدأ يتلاشى لدى بعض فئات الشعب بعد نهائي كأس العالم و خاصة لدى الشباب الذين يتهمونه خاصة بالشعور الوطني اللازم بإسبانيا، بل ازداد التطالب بسحب جائزة ملكية مُنحت له قبل أسابيع قليلةينتقد مُطلقو العريضة بشكل أساسي علاقة اللاعب الأرجنتيني ميسي الوثيقة بمنتخب بلاده، الذي أُقصي على يد إسبانيا في نهائي كأس العالم، والذي اعتبره العديد من المشجعين سلوكًا غير رياضي بعد المباراةبحسب ما ذكرته مجلة "روزاريو 3" الإسبانية، انتشرت المطالبات بسحب جائزة أميرة أستورياس المرموقة بشكل رئيسي على مواقع التواصل الاجتماعي.لا يوجد حاليًا أي أساس أو إجراء رسمي لسحب الجائزة فعليًا من ميسيحصل الفائز بكأس العالم مرة واحدة على الجائزة في فئة الرياضة في جوان 2026. وقد أشادت لجنة التحكيم بمسيرته الاستثنائية، وإنجازاته الرياضية، والتزامه الاجتماعي. وسُلّط الضوء بشكل خاص على تأثيره العميق في كرة القدم، وتواضعه، وتفانيه في خدمة الأطفال المحرومين(: Premios Princesa de Asturias) تُعتبر من أرفع الجوائز في إسبانيا. ويُشار إليها دوليًا غالبًا بأنها "المعادل الإسباني لجائزة نوبل". وتُقدّم الجائزة تقليديًا من قِبل ولية العهد الإسبانية الأميرة ليونور.يطالب الألاف بسحب جائزة ليونيل ميسي الرياضية لعام 2026 من مؤسسة أمير أستورياس. سبب هذه المطالبات إلى السلوك المنسوب إلى اللاعب الأرجنتيني خلال وبعد نهائي كأس العالم ضد إسبانياوتدعو حوالي 30 عريضة على منصة Change.org مؤسسة أمير أستورياس إلى إلغاء أو سحب أو على الأقل إعادة النظر في الجائزة الرياضية البالغة 50 ألف يورو التي مُنحت لليونيل ميسي (39 عامًا) في عام 2026.نشرت هذه التقارير، من بين جهات أخرى، صحيفة "إكسبانسيون" الاقتصادية الإسبانية وموقع "روزاريو 3" الإخباري الأرجنتيني، نقلاً عن وكالة أنباء يوروبا برسانطلقت هذه الحملات في الأسبوع الذي تلى نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. فازت إسبانيا بالمباراة النهائية بنتيجة 1-0، وسجل فيران توريس هدف الفوز في الوقت الإضافي. ويبرر مُطلقو العرائض مطالبهم بالسلوك الذي ينسبونه إلى قائد المنتخب الأرجنتيني خلال المباراة ومراسم تسليم الكأسينتقد أصحاب المبادرة ارتباط ليونيل ميسي الوثيق بالمنتخب الأرجنتيني، ويرون أن ليس له أي علاقة كافية مع إسبانيا الوطنية الإسبانية، و كانت هناك دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي لإلغاء جائزته. ومع ذلك، لا يوجد حاليًا أي أساس أو إجراء رسمي لسحب الجائزة فعليًاجائزة أميرة أستورياس (بالإسبانية: Premios Princesa de Asturias) هي إحدى أهم الجوائز المرموقة في إسبانيا. على المستوى الدولي، يُشار إليها غالبًا باسم "المعادل الإسباني لجائزة نوبل". تُمنح الجائزة تقليديًا شخصيًا من قبل وريثة العرش الإسباني الأميرة ليونور (20 عامًا). يقام الحفل كل عام في مسرح تياترو كامبوامور في أوفييدو، أستورياس