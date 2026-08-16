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وزارة الصحة: 1.8 مليون دينار تكلفة تجهيز وتطوير قسم علم المناعة بالرابطة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Août 2026 - 07:48 قراءة: 0 د, 27 ث
      
 ذكرت وزارة الصحة، يوم السبت، في بلاغ لها،  أنها قامت بتطوير وتجديد شامل لقسم علم المناعة بالمستشفى الجامعي الرابطة (العاصمة) على مستوى البنية التحتيّة وعلى مستوى التجهيزات الحديثة للرّفع من جودة التشخيص وتحسين خدمات التكفّل بالمرضى.

وقدرت الوزارة في بلاغها كلفة إعادة تهيئة القسم وتحسين ظروف العمل بنحو 800 الف دينار في حين قدرت قيمة التجهيزات الطبية والمخبرية المتطورة لهذا القسم بحوالي مليون دينار وتم إدخال تقنيات متطوّرة من بينها منظومة Luminex – LABScan 3D، بما يتيح تطوير التحاليل المناعية الدقيقة والمتخصصة ويُعدّ من الأقسام المرجعية في هذا الاختصاص.
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