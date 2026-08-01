وزير الخارجية الإسباني: معظم المهاجرين الذين دخلوا سبتة عادوا إلى المغرب

أكد وزير الخارجية الإسبانيأن غالبية المهاجرين الذين دخلوا مدينةبصورة غير نظامية عادوا إلى المغرب، مشددا على أنوقال ألباريس، في منشور عبر منصة، إن "جميع من تسللوا إلى سبتة تقريبا عادوا إلى المغرب"، موضحا أنه لا يمكن الانتقال من مدينتيإلى الأراضي الإسبانية عبر شبه الجزيرة دون الخضوع لإجراءات التحقق من الهوية عند نقاط التفتيش التابعة للشرطة، داعيا إلى "وقف التضليل وإثارة الإرباك".وجاءت تصريحاته عقب موجة عبور غير مسبوقة شهدتها سبتة، حيث دخل نحومن المغرب إلى المدينة خلال 24 ساعة، في أكبر تدفق من نوعه منذ أزمة سنة 2021.وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن نحوعادوا طوعا إلى المغرب، فيما تتواصل عمليات إعادة بقية المهاجرين بالتنسيق مع السلطات المغربية.وفي السياق ذاته، دفعت إسبانيا بتعزيزات عسكرية وأمنية إضافية إلى مدينتيلتشديد الرقابة على الحدود.وعلى الصعيد الداخلي، أعلن رئيس الوزراء الإسباني، خلال زيارته إلى سبتة، أن حكومته تعمل على تعديل قانون الهجرة لسد الثغرات التي كشفها قرار حديث للمحكمة العليا، والذي يمنع إعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر بشكل فوري.وتعد سبتة ومليلية الجيبين الإسبانيين الوحيدين في شمال إفريقيا، وتشكلان الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية، ما يجعلهما من أبرز نقاط العبور نحو أوروبا.وأثارت الأزمة ردود فعل أوروبية متباينة، حيث أعلنتتعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا، فيما دعتإلى دعم هذا التوجه، في حين أكدتأنها تتابع تطورات الوضع عن كثب، بالتنسيق مع مدريد والرباط، للبحث عن حلول مستدامة لأزمة الهجرة.