تقارير: مهاجرون يختبئون في الأنفاق والأنابيب لتفادي إعادتهم من سبتة إلى المغرب

كشفت تقارير إعلامية أن عددا من المهاجرين الذين دخلوا مدينةالإسبانية بصورة غير نظامية لجؤوا إلى الاختباء داخل الأنفاق وأنابيب الصرف الصحي، في محاولة لتفادي إعادتهم إلى المغرب، بالتزامن مع مواصلة السلطات الإسبانية عملياتها الأمنية لاستعادة السيطرة على المدينة.وأرسلت الحكومة الإسبانية تعزيزات أمنية إضافية إلى سبتة بعد واحدة من أكبر موجات العبور غير النظامي التي شهدتها المدينة، وسط أعمال فوضى وعنف. ووفقا لأحدث المعطيات، تمت إعادة أكثر منإلى المغرب، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بمحاولات العبور إلىوأشارت التقارير إلى أن نحودخلوا سبتة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو عدد يفوق نصف سكان المدينة البالغ عددهم نحو، بينما قدرت وزارة الداخلية الإسبانية عدد الوافدين بنحوخلال 24 ساعة فقط.وأعلنت السلطات الإسبانية حالة الطوارئ، وطلبت تدخل الجيش للمساعدة في تأمين الحدود واحتواء موجة العبور الجماعي.وأثارت الأزمة ردود فعل أوروبية ودولية، حيث فرضترقابة على حدودها مع إسبانيا، فيما أيدت كل منفكرة تعليق العمل باتفاقية شنغن مع مدريد، معتبرة أن إسبانيا أخفقت في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.كما وصفت رئيسة المفوضية الأوروبيةالمشاهد القادمة من سبتة بأنها "غير مقبولة"، داعية إلى وقف محاولات العبور الخطرة، في حين أفادت تقارير إعلامية بأنوجهت انتقادات للحكومة الإسبانية، متهمة إياها بـ"تعمد تسهيل الهجرة غير النظامية الجماعية إلى أوروبا".