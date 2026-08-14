الفسفاط المغاربي: الجزائر تختار بكين وروما وتونس خارج اللعبة

بتوقيعها مع الشركة الصينيةوالإيطاليةلتجسيد مشروع الفسفاط المندمج، اختارت الجزائر بوضوح، من استخراج الفسفاط إلى إنتاج الأسمدة، مستفيدة من احتياطاتها الكبيرة ومن وفرة الغاز الطبيعي.لكن خياراً آخر كان ممكناً:. فأقل من 100 كيلومتر تفصل الحوض المنجمي بقفصة و مناجم تبسة وكان بالإمكان إنشاء خط أنابيب لنقل صخر الفسفاط نحو المجمع الكيميائي بقابس، الذي يمتلك أصلاً البنية التحتية الصناعية و ميناء للمناجم اللازمة.مثل هذا التكامل كان سيحققمعاً: تقاسم البنية التحتية، تخفيض كلفة الاستثمار، والاستفادة من خبرة المجمع الكيميائي التونسي التي تمتد لعقود، مع تجنب جزء من الاستثمارات الجديدة على السواحل، وخاصة مشروع الرصيف الجديد في عنابة وما يرافقه منالجزائر اختارت بكين وروما. وهذا حقها السيادي. لكن تونس مطالبة اليوم بفهم حجم التحول:المشكلة ليست فقط في خسارة حصة من السوق، بل في خطرربما التكامل الصناعي في الفسفاط و منها القدرات المالية و التقنية اللازمة لإعادة هيكلة الوحدات الملوثة في قابس ،