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إلغاء قرار إعفاء الإمام فتحي الرباعي من مهامه بجامع السلام بصفاقس

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Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 - 15:00 قراءة: 1 د, 9 ث
      
بعد إعفائه إثر خطبة جمعة انتقد فيها أزمة المياه والكهرباء..أعلن الإمام الخطيب بجامع السلام بصفاقس، الشيخ فتحي الرباعي، اليوم الأربعاء، إلغاء قرار إعفائه من مهامه، مؤكدا أنه تم
رفع ما وصفها بـ"المظلمة" التي تعرض لها.
وقال الرباعي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك":

"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الجمهورية لرفعه هذه المظلمة التي سلّطت علي، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى وزير الشؤون الدينية وإلى كل الإطارات العاملة بالوزارة، أدام الله وحدتنا وحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن."




ويعد الشيخ فتحي الرباعي من الأئمة المعروفين في ولاية صفاقس، حيث ينشط في مجال الدعوة والإرشاد من خلال خطب الجمعة والدروس والمحاضرات الدينية التي تتناول قضايا العقيدة والأخلاق والتربية الإسلامية، مع التركيز على معالجة القضايا الاجتماعية من منظور شرعي.

كما أنشأ موقعا إلكترونيا يجمع إنتاجه الدعوي، ويضم أكثر من 340 خطبة جمعة، إلى جانب مئات الدروس والمحاضرات الصوتية والمرئية، وعدد من البرامج العلمية والتربوية، من أبرزها "رياض الصالحين" و"فقه وأحكام" و"خذ بيدي" و"الإتحافات القدسية" و"نساء خالدات" و"مسامرات رمضان".

وشارك الرباعي في عدد من الأنشطة التي تنظمها الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس، من بينها تأطير دروس توعية الحجيج، ويقوم منهجه الدعوي على ترسيخ العقيدة الصحيحة، ونشر الأخلاق الإسلامية، والعناية بفقه العبادات والمعاملات، إلى جانب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وتبسيط الأحكام الشرعية لعامة الناس.
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