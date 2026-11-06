خمس دور نشر تونسية واستضافة للكاتب نزار شقرون في الدورة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب

تشارك خمس دور نشر تونسية فضلا عن اتحاد الناشرين التونسيين في الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي تقام من 4 إلى 15 نوفمبر الحالي في المدينة الساحلية الامارتية بمشاركة 3212 ناشرا وعارضا من 126 دولة، وتحل خلالها سلطة عُمان ضيف شرف.ويمثل النشر التونسي في هذه الدورة، إلى جانب جناح اتحاد الناشرين التونسيين، أجنحة لكل من دار الكتاب التونسي ودار المالكية للطباعة والنشر ومجمع الأطرش للكتاب المختص ودار زينب والدار المتوسطية للنشر. كما تحضر عدة مؤلفات لكتاب روائيين وباحثين تونسيين في أجنحة دور نشر عربية.وتستضيف الدورة الكاتب التونسي نزار شقرون الفائز في فيفري الماضي، (خلال الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب)، بجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية في نسختها الأولى، عن روايته "أيام الفاطمي المقتول" التي وصلت أيضا إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) لسنة 2026 .ويشارك نزار شقرون خلال معرض الشارقة في جلسة حوارية تحمل عنوان "من يقتل الحكاية ؟" وذلك يوم 13 نوفمبر 2026 .جدير بالتذكير أن الكاتب والأستاذ الجامعي نزار شقرون كان مديرا للمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس سنة 2011، كما عمل مستشارا ثقافيا في وزارة الثقافة في قطر . وأصدر أكثر من عشرين مؤلفا بين الشعر والرواية، والنقد الفني، والترجمة.وفضلا عن جائزة نجيب محفوظ، تحصل على عدة جوائز أخرى من بينها جائزة أفضل رواية تونسية لعام 2023 (جائزة البشير خريف للرواية في الدورة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب) عن روايته "زول اللّه" (2022) و"الجائزة الوطنية للشعر" و"الجائزة العربية للنقد التشكيلي".ويحمل في رصيده 5 روايات هي "بنت سيدي الرايس" (2011)، و"الناقوس والمئذنة" (2018)، و"دمُ الثّور" (2019)، علاوة على "زول الله" و"أيام الفاطمي المقتول".