صفاقس تزهر .. انطلاق برنامج غراسة 5 آلاف شجرة من اجل مدينة أجمل

أعلنت بلدية صفاقس عن انطلاق برنامجها للتشجير من خلال غراسة خمسة آلاف شجرة بداية من يوم 8 نوفمبر الجاري الذي يصادف الاحتفال السنوي بالعيد الوطني للشجرة الى غاية شهر أفريل 20272027،وذلك بهدف تعزيز الغطاء النباتي بالمنطقة البلدية ،والارتقاء بجودة الحياة ،والمحافظة على البيئة والمحيط الحضريوانطلقت بلدية صفاقس بهذه المناسبة، خلال الايام الماضية في تهيئة ،وصيانة عدد من الساحات والحدائق بمختلف الدوائر البلدية لتحسينها ،بما يتناسب مع الاطار الحياتي لمتساكني الاحياء حتى تكون متنفسا للعائلات والأطفال، بالاضافة الى تفعيل دورها البيئي في ترسيخ ثقافة الغراسة،وحماية المحيطوشملت هذه التدخلات عمليات التنظيف ورفع مختلف النفايات، وصيانة الجدران وأسوار الحدائق، وغراسة الأشجار وتغيير التربة ، وصيانة الانارة العمومية والدهن والترصيفودعت بلدية صفاقس كافة المؤسسات العمومية والخاصة، والمنظمات ،والجمعيات ومكونات المجتمع المدني، إلى الانخراط في هذا البرنامج البيئي ،والمساهمة الفاعلة في إنجاحه، وذلك بالتنسيق المسبق مع البلدية، سواء من خلال المشاركة في عمليات الغراسة، أو توفيرأشجار الزينة وغيرها من الأصناف الملائمة للوسط الحضريكما دعت المواطنين الى المحافظة على الممتلكات العامة، ومعاضدة مجهودات البلدية بالحفاظ على نظافة وجمالية المحيطوأكدت مصالح البلدية أيضا، انّ حماية البيئة، وتوسيع المساحات الخضراء مسؤولية مشتركة، والعمل الجماعي هو السبيل إلى تحقيق مدينة أنظف وأكثر استدامة، تستجيب لتطلعات متساكنيها والأجيال القادمة