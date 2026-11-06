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صفاقس تزهر .. انطلاق برنامج غراسة 5 آلاف شجرة من اجل مدينة أجمل

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Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Novembre 2026 - 14:06 قراءة: 0 د, 58 ث
      
أعلنت بلدية صفاقس عن انطلاق برنامجها للتشجير من خلال غراسة خمسة آلاف شجرة بداية من يوم 8 نوفمبر الجاري الذي يصادف الاحتفال السنوي بالعيد الوطني للشجرة الى غاية شهر أفريل 20272027،وذلك بهدف تعزيز الغطاء النباتي بالمنطقة البلدية ،والارتقاء بجودة الحياة ،والمحافظة على البيئة والمحيط الحضري
وانطلقت بلدية صفاقس بهذه المناسبة، خلال الايام الماضية في تهيئة ،وصيانة عدد من الساحات والحدائق بمختلف الدوائر البلدية لتحسينها ،بما يتناسب مع الاطار الحياتي لمتساكني الاحياء حتى تكون متنفسا للعائلات والأطفال، بالاضافة الى تفعيل دورها البيئي في ترسيخ ثقافة الغراسة،وحماية المحيط

وشملت هذه التدخلات عمليات التنظيف ورفع مختلف النفايات، وصيانة الجدران وأسوار الحدائق، وغراسة الأشجار وتغيير التربة ، وصيانة الانارة العمومية والدهن والترصيف
ودعت بلدية صفاقس كافة المؤسسات العمومية والخاصة، والمنظمات ،والجمعيات ومكونات المجتمع المدني، إلى الانخراط في هذا البرنامج البيئي ،والمساهمة الفاعلة في إنجاحه، وذلك بالتنسيق المسبق مع البلدية، سواء من خلال المشاركة في عمليات الغراسة، أو توفيرأشجار الزينة وغيرها من الأصناف الملائمة للوسط الحضري

كما دعت المواطنين الى المحافظة على الممتلكات العامة، ومعاضدة مجهودات البلدية بالحفاظ على نظافة وجمالية المحيط
وأكدت مصالح البلدية أيضا، انّ حماية البيئة، وتوسيع المساحات الخضراء مسؤولية مشتركة، والعمل الجماعي هو السبيل إلى تحقيق مدينة أنظف وأكثر استدامة، تستجيب لتطلعات متساكنيها والأجيال القادمة
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