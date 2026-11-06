تأجيل النظر في قضية مقتل المحامية منجية المناعي إلى 4 ديسمبر المقبل

جدّدت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، النظر في القضية المتعلقة بمقتل المحامية منجية المناعي، التي توفيت في أفريل 2025، وقررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة يوموتشير المعطيات المتعلقة بالقضية إلى أن تقرير الطب الشرعي حدّد سبب الوفاة، مؤكدا أنها ناجمة عن الخنق باستعمال «كاشكول»، قبل أن يعمد مرتكبو الجريمة، وفق الأبحاث، إلى سكب مادة حارقة على الجثة وإضرام النار فيها في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، مع استعمال قفازات لتفادي ترك آثار تكشف هوياتهم.ويُحاكم في القضية أربعة متهمين، من بينهم ابنا الضحية، أحدهما مهندس والثاني طبيب، إضافة إلى طليقها /في حالة سراح/ وشخص رابع يعمل بمحطة لغسيل السيارات.وتعود أطوار الواقعة إلى أفريل 2025، حين تم العثور على جثة آدمية بمجرى القنال الواقع خلف المركب الرياضي بمنوبة، قبل أن تتبين هويتها لاحقا، ليتضح أنها تعود إلى المحامية منجية المناعي.