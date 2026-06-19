JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:04 Tunis

ملف مقتل المحامية منجية المناعي: نجل الضحية يطلب جلسة سرية للإدلاء بـ"معطيات خطيرة"

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a3576a4784268.08117167_mepnoijlgkfhq.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Juin 2026 - 19:04 قراءة: 0 د, 58 ث
      
نظرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، في ملف قضية مقتل المحامية منجية المناعي، التي أثارت جدلا واسعا خلال سنة 2025 بعد العثور على جثتها محروقة وملقاة بإحدى القنوات المائية بولاية منوبة.

وشهدت الجلسة تطورا لافتا مع مثول أحد أبرز المتهمين في القضية، وهو نجل الضحية، أمام هيئة المحكمة للشروع في استنطاقه بخصوص التهم المنسوبة إليه.


وتشمل الأبحاث في هذا الملف أربعة متهمين، وهم طليق الضحية وابناها التوأم، إضافة إلى عامل بمحطة غسيل سيارات كانت تملكها الضحية.


طلب استنطاق خلف أبواب مغلقة

وفور انطلاق جلسة الاستنطاق، تقدم نجل الضحية، وهو طبيب كانت السلطات الألمانية قد سلمته إلى تونس خلال شهر أوت الماضي تنفيذا لإجراءات التتبع القضائي، بطلب إلى المحكمة لإجراء استنطاقه في جلسة سرية وخلف أبواب مغلقة.

وبرر المتهم طلبه برغبته في الكشف عن معطيات ومعلومات وصفها بـ"السرية للغاية"...


وتعد قضية مقتل المحامية منجية المناعي من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام التونسي خلال الفترة الماضية، بالنظر إلى خطورة الوقائع وطبيعة العلاقة العائلية التي تربط بين الضحية والمتهمين الرئيسيين.

كما اكتسب الملف بعدا دوليا بعد فرار أحد المتهمين إلى ألمانيا، قبل أن تنجح السلطات التونسية، بالتنسيق مع نظيرتها الألمانية، في استكمال إجراءات تسليمه لمواجهة التهم الموجهة إليه أمام القضاء التونسي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331466

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Usa - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Sco - Mor | | beIN Sports
 WC 2026  01:30 Bra - Hai | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Tur - Par | beIN Sports

كل الأخبار...

19:04 - المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل: فتح باب التسجيل في الدورات التكوينية لشهر جويلية يوم الاثنين 22 جوان 2026
19:04 - ملف مقتل المحامية منجية المناعي: نجل الضحية يطلب جلسة سرية للإدلاء بـ"معطيات خطيرة"
18:47 - فريق بحثي تونسي جزائري يكشف معطيات جديدة حول التاريخ الجيولوجي لمنطقة سوق أهراس شرقي الجزائر
18:45 - الأمراض المزمنة تتصدر أسباب التقاعد المبكر لأسباب صحية (دراسة)
18:20 - وزير التشغيل يبحث مع وفد من البنك الإفريقي للتنمية تقدم تنفيذ برنامج دعم التنافسية والتشغيل.
18:17 - وزارة الشؤون الثقافية تنعى فتحي بن سلامة احد قدماء الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة
18:10 - جمعية حياة تنظم يومي 20 و 21 جوان الجاري قافلة طبية مجانية متعددة الاختصاصات بجزيرة قرقنة
17:49 - إلغاء حفل جورج وسوف بتونس.. الجهة المنظمة تروي التفاصيل
17:15 - قضية مقتل المحامية منجية المناعي: ابن الضحية ينفي الجريمة ويعترف بقطيعة دامت 3 سنوات
17:09 - تأجيل النظر في قضية سعدية مصباح إلى 23 جوان الجاري
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 19 جوان 2026 | 4 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:43
16:12
12:28
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 23
Babnet
Babnet35°
32° Babnet
الــرياح:
3.64 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-22
37°-24
35°-25
36°-26
36°-26
  • Avoirs en devises 25056,8
  • (18/06)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39530 DT
  • (18/06)
  • 1 $ = 2,92644 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/06)     1540,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/06)   29007 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>