طلب استنطاق خلف أبواب مغلقة



نظرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، في ملف قضية مقتل المحامية، التي أثارت جدلا واسعا خلال سنة 2025 بعد العثور على جثتها محروقة وملقاة بإحدى القنوات المائية بولاية منوبة.وشهدت الجلسة تطورا لافتا مع مثول أحد أبرز المتهمين في القضية، وهو نجل الضحية، أمام هيئة المحكمة للشروع في استنطاقه بخصوص التهم المنسوبة إليه.وتشمل الأبحاث في هذا الملف أربعة متهمين، وهم طليق الضحية وابناها التوأم، إضافة إلى عامل بمحطة غسيل سيارات كانت تملكها الضحية.وفور انطلاق جلسة الاستنطاق، تقدم نجل الضحية، وهو طبيب كانت السلطات الألمانية قد سلمته إلى تونس خلال شهر أوت الماضي تنفيذا لإجراءات التتبع القضائي، بطلب إلى المحكمة لإجراء استنطاقه في جلسة سرية وخلف أبواب مغلقة.وبرر المتهم طلبه برغبته في الكشف عن معطيات ومعلومات وصفها بـ"السرية للغاية"...وتعد قضية مقتل المحامية منجية المناعي من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام التونسي خلال الفترة الماضية، بالنظر إلى خطورة الوقائع وطبيعة العلاقة العائلية التي تربط بين الضحية والمتهمين الرئيسيين.كما اكتسب الملف بعدا دوليا بعد فرار أحد المتهمين إلى ألمانيا، قبل أن تنجح السلطات التونسية، بالتنسيق مع نظيرتها الألمانية، في استكمال إجراءات تسليمه لمواجهة التهم الموجهة إليه أمام القضاء التونسي.