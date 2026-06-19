النفطي يؤكد حرص تونس على الدفع في اتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي ، اليوم الجمعة، حرص تونس على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، في إطار حوار ليبي- ليبي جامع، بما يُفضي إلى بناء دولة موحّدة ومؤسسات مستقرة تحافظ على مقدّرات الشعب الليبي.وذكر بالتزام تونس بآلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار باعتبارها إطارا فعالا للحوار والتنسيق وعلى دورها في مساندة عمل البعثة الأممية وجهودها الرامية إلى دعم العملية السياسية في ليبيا ، وذلك خلال لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتة، بمناسبة مشاركتها في فعاليات الاحتفال ب"اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية" الذي انعقد بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس .ومن جانبها، أطلعت هانا تيته الوزير على فحوى إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا بتاريخ 18 جوان 2026، واستعرضت الجهود الأممية الرامية لدفع مسار تنفيذ خارطة الطريق الأممية وتكثيف الجهود الرامية لتحقيق تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية، وذلك وفق بلاغ للوزارة.كما جددت بالمناسبة التنويه بدعم تونس لجهود البعثة، مشيدة بما تبديه بلادنا من حرص صادق على مساندة الشعب الليبي والحفاظ على مقدّراته الوطنية.