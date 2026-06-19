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جريمة قتل بشعة تهز منطقة الزهروني.. والإطاحة بـ4 متورطين

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Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Juin 2026 - 11:42 قراءة: 0 د, 44 ث
      
شهدت منطقة الزهروني ليلة أمس جريمة قتل دموية راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، وذلك إثر اندلاع معركة عنيفة استُعملت خلالها أسلحة بيضاء وتسببت في حالة من الهلع في صفوف المتساكنين.

وفي تحرك أمني سريع، تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني من فك خيوط القضية والإطاحة بأربعة أشخاص يشتبه في تورطهم المباشر في أحداث العنف التي أفضت إلى مقتل الضحية.


وكشفت الأبحاث الأولية أن من بين الموقوفين شقيقين يشتبه في مشاركتهما في الاعتداء الذي استهدف الهالك خلال المعركة.


وانطلقت التحريات مباشرة إثر إشعار الوحدات الأمنية باندلاع مشاجرة عنيفة بالجهة، حيث تحولت الفرق الأمنية إلى مكان الواقعة وقامت بمعاينات ميدانية دقيقة وجمعت المعطيات اللازمة، قبل تكثيف التحريات والأبحاث التي مكنت في وقت وجيز من تحديد هويات المشتبه بهم وتعقبهم وإيقافهم.

وباستشارة النيابة العمومية، تقرر الاحتفاظ بالموقوفين الأربعة ومواصلة الأبحاث للكشف عن جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، قبل إحالتهم على أنظار العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
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