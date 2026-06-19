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السيطرة على حريق نشب بمزارع حبوب في عمادة بولعابة من معتمدية بلطة بوعوان

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Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Juin 2026 - 11:09 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تمت، صباح اليوم الجمعة، السيطرة على حريق نشب بمزارع حبوب في عمادة بولعابة من معتمدية بلطة بوعوّان التابعة لولاية جندوبة، امس الخميس، واتى على 10 هكتارات من القمح الصلب والشعير والبقول واشجار الزياتين ومساحة تم حصدها قبل يومين، وفق ما صرح به مصدر من الحماية المدنية وعدد من المتضررين لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وقد ساعدت مجهودات فرق الحماية المدنية ومصالح الغابات وعدد من المتطوعين من المواطنين وأصحاب المزارع بشكل كبير في الحد من توسع الحريق ووصوله الى مساكن القرى القريبة منه ومن سدّ بوهرتمة، وتركزت الجهود على اجلاء الحيوانات وتركيز عمليات الإطفاء بمحيط المساكن والقرى، وفق ذات المصادر التى بينت ان صعوبة المسالك والولوج الى المزارع وهبوب رياح قوية نسبيا، تسببت في انتشار الحريق قبل اخماده.

وتعدّ خسائر الحريق الذي شهدته مناطق الثريات وبغورة وقوم يوسف وقوم مناع وهنشير سيدي رحّال، الاكبر من حيث المساحة والخسائر المادية التي تشهدها الجهة خلال فترة الحصاد.
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