صادرات الفواكه والخضر التونسية إلى إيطاليا تقفز بنسبة 60 بالمائة خلال سنة 2025
شهدت الصادرات التونسية من الفواكه والخضر الطازجة إلى إيطاليا نمواً لافتاً خلال سنة 2025، حيث بلغت قيمتها 134 مليون دينار مقابل 85 مليون دينار سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 60 بالمائة، وفق معطيات نشرها مركز النهوض بالصادرات.
وأوضح المركز أن هذا التطور يعكس استعادة المنتجات الفلاحية التونسية لقدرتها التنافسية داخل السوق الإيطالية، التي تعد من أبرز الأسواق الاستراتيجية بالنسبة للصادرات التونسية.
وفي إطار دعم هذا التوجه، تشارك تسع مؤسسات تونسية متخصصة في الإنتاج الفلاحي في تظاهرة مهنية انتظمت يومي 18 و19 جوان 2026 بسوق الجملة للمنتجات الغذائية بمدينة ميلانو الإيطالية، بهدف الترويج للمنتجات الفلاحية التونسية الطازجة وتعزيز حضورها بالسوق الإيطالية.
وتُنظم هذه البعثة التجارية من قبل مركز النهوض بالصادرات عبر مكتبه بميلانو، بالتنسيق مع القنصلية العامة لتونس بميلانو، وبالشراكة مع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمجمع المهني المشترك للغلال والمجمع المهني المشترك للخضر.
وتهدف المشاركة في هذا الموعد المهني، الذي يستقطب سنوياً نحو 25 ألف زائر، إلى تعزيز تموقع المنتجات الفلاحية التونسية الطازجة بشكل مستدام داخل قنوات التوزيع الكبرى بإيطاليا وفتح آفاق جديدة للشراكات التجارية.
وتضم منصة التوزيع الغذائي بميلانو 130 بائع جملة موزعين على مساحة تناهز 80 ألف متر مربع، وقد حققت رقم معاملات بلغ نحو 20 مليون يورو خلال سنة 2025، وفق المعطيات ذاتها.
وأشار مركز النهوض بالصادرات إلى أن متعاملي سوق "سوجيمي"، الذين يزودون 15 سوقاً بلدية إضافة إلى مؤسسات التوزيع الكبرى والفنادق والمطاعم والمقاهي بمدينة ميلانو، يعتبرون تونس شريكاً واعداً لتأمين التزود بالمنتجات الطازجة خارج مواسم الإنتاج الأوروبية.
وأكد المركز أن القرب الجغرافي بين تونس وإيطاليا، إلى جانب التسهيلات اللوجستية التي يوفرها الممر البحري بين البلدين، فضلاً عن الجودة العالية للمنتجات الفلاحية التونسية والإرث الغذائي المشترك، تمثل عوامل أساسية لتعزيز الشراكات التجارية المستدامة وطويلة المدى بين الجانبين.
وأوضح المركز أن هذا التطور يعكس استعادة المنتجات الفلاحية التونسية لقدرتها التنافسية داخل السوق الإيطالية، التي تعد من أبرز الأسواق الاستراتيجية بالنسبة للصادرات التونسية.
وفي إطار دعم هذا التوجه، تشارك تسع مؤسسات تونسية متخصصة في الإنتاج الفلاحي في تظاهرة مهنية انتظمت يومي 18 و19 جوان 2026 بسوق الجملة للمنتجات الغذائية بمدينة ميلانو الإيطالية، بهدف الترويج للمنتجات الفلاحية التونسية الطازجة وتعزيز حضورها بالسوق الإيطالية.
وتُنظم هذه البعثة التجارية من قبل مركز النهوض بالصادرات عبر مكتبه بميلانو، بالتنسيق مع القنصلية العامة لتونس بميلانو، وبالشراكة مع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمجمع المهني المشترك للغلال والمجمع المهني المشترك للخضر.
وتهدف المشاركة في هذا الموعد المهني، الذي يستقطب سنوياً نحو 25 ألف زائر، إلى تعزيز تموقع المنتجات الفلاحية التونسية الطازجة بشكل مستدام داخل قنوات التوزيع الكبرى بإيطاليا وفتح آفاق جديدة للشراكات التجارية.
وتضم منصة التوزيع الغذائي بميلانو 130 بائع جملة موزعين على مساحة تناهز 80 ألف متر مربع، وقد حققت رقم معاملات بلغ نحو 20 مليون يورو خلال سنة 2025، وفق المعطيات ذاتها.
وأشار مركز النهوض بالصادرات إلى أن متعاملي سوق "سوجيمي"، الذين يزودون 15 سوقاً بلدية إضافة إلى مؤسسات التوزيع الكبرى والفنادق والمطاعم والمقاهي بمدينة ميلانو، يعتبرون تونس شريكاً واعداً لتأمين التزود بالمنتجات الطازجة خارج مواسم الإنتاج الأوروبية.
وأكد المركز أن القرب الجغرافي بين تونس وإيطاليا، إلى جانب التسهيلات اللوجستية التي يوفرها الممر البحري بين البلدين، فضلاً عن الجودة العالية للمنتجات الفلاحية التونسية والإرث الغذائي المشترك، تمثل عوامل أساسية لتعزيز الشراكات التجارية المستدامة وطويلة المدى بين الجانبين.
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