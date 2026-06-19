صادرات الفواكه والخضر التونسية إلى إيطاليا تقفز بنسبة 60 بالمائة خلال سنة 2025

شهدتنمواً لافتاً خلال سنة، حيث بلغت قيمتهامقابلسنة، مسجلة بذلك زيادة بنسبة، وفق معطيات نشرهاوأوضح المركز أن هذا التطور يعكس استعادة المنتجات الفلاحية التونسية لقدرتها التنافسية داخل السوق الإيطالية، التي تعد من أبرز الأسواق الاستراتيجية بالنسبة للصادرات التونسية.وفي إطار دعم هذا التوجه، تشاركمتخصصة في الإنتاج الفلاحي في تظاهرة مهنية انتظمت يوميبسوق الجملة للمنتجات الغذائية بمدينةالإيطالية، بهدف الترويج للمنتجات الفلاحية التونسية الطازجة وتعزيز حضورها بالسوق الإيطالية.وتُنظم هذه البعثة التجارية من قبلعبر مكتبه بميلانو، بالتنسيق مع، وبالشراكة معوتهدف المشاركة في هذا الموعد المهني، الذي يستقطب سنوياً نحو، إلى تعزيز تموقع المنتجات الفلاحية التونسية الطازجة بشكل مستدام داخل قنوات التوزيع الكبرى بإيطاليا وفتح آفاق جديدة للشراكات التجارية.وتضم منصة التوزيع الغذائي بميلانوموزعين على مساحة تناهز، وقد حققت رقم معاملات بلغ نحوخلال سنة، وفق المعطيات ذاتها.وأشار مركز النهوض بالصادرات إلى أن متعاملي سوق، الذين يزودونإضافة إلى مؤسسات التوزيع الكبرى والفنادق والمطاعم والمقاهي بمدينة ميلانو، يعتبرون تونس شريكاً واعداً لتأمين التزود بالمنتجات الطازجة خارج مواسم الإنتاج الأوروبية.وأكد المركز أنبين تونس وإيطاليا، إلى جانبالتي يوفرها الممر البحري بين البلدين، فضلاً عنوالإرث الغذائي المشترك، تمثل عوامل أساسية لتعزيز الشراكات التجارية المستدامة وطويلة المدى بين الجانبين.