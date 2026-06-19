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حوار استراتيجي بعنوان "تونس، تنّين المتوسط: حقيقة ممكنة..أم طموح؟ يوم 29 جوان 2026

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Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Juin 2026 - 14:22 قراءة: 1 د, 41 ث
      
تحتضن تونس العاصمة يوم 29 جوان 2026، الحوار الاستراتيجيّ بعنوان "تونس، تنّين المتوسّط: حقيقة ممكنة... أم طموح... ؟".

وينتظم هذا الحدث الاقتصاديّ والاستراتيجيّ السّنوي، من سلسلة "الحوارات الكبرى" ببادرة من الصّحيفة الرقميّة" أونيفار نيوز" وشركائها وبدعم من وزارة الخارجيّة التونسيّة ووزارة الاقتصاد وتنمية الصّادرات والعديد من الهياكل الاقتصاديّة والبنوك والشّركات النّاشطة ومؤسّسات الدّعم والاستثمار الخارجيّ. وسيجمع صانعي قرار ودبلوماسيّين ومستثمرين وخبراء وقادة رأي ووسائل إعلام في إطار حوار منظّم، مع عدّة مداخلات وشهادات حيّة.


وتطرح مسألة الموقع الاستراتيجيّ لتونس وخصائص اقتصادها ومؤهّلاتها التّنمويّة للنّقاش هذه السّنة مع مقارنة ذلك بواقع الاقتصادات النّاشئة في العالم وأسس تطوّرها المذهل في سياق عالميّ سريع التحوّل يتّسم بالتّنافس الجيوسياسيّ والثّورة الرقميّة والتحديّات التّكنولوجيّة، حسب بلاغ المنظمين.


واشار منظمو التظاهرة الى إنّ استعارة عبارة "التنّين" ليست بدون دلالة. فهي تشير مباشرة إلى قصص نجاح اقتصادات جنوب شرق آسيا (مثل كوريا الجنوبيّة وسنغافورة وتايوان وهونغ كونغ...) الّتي حقّقت تحوّلا هيكليّا غير مسبوق في أقلّ من أربعين سنة وأصبحت من بين القوى الاقتصاديّة العالميّة والجذّابة للاستثمارات الكبرى. ويشكّل هذا النّموذج التّنموي السّريع، القائم على التّصدير والتّعليم والتّصنيع والحوكمة الفعّالة، موضوعا مرجعيّا للتّدارس والنّقاش.

ويحتاج السّؤال المطروح إلى دراسة موضوعيّة وتحليل. فهل لتونس الظّروف الملائمة لتحقيق مسار تنمويّ مماثل؟ أم أنّ الرؤى والأهداف غير قابلة للتّحقيق هيكليّا في ظلّ التحديّات الاقتصاديّة والمؤسّساتية والجيوسياسيّة الرّاهنة؟ علما أنّ كتلا اقتصاديّة جديدة تتشكّل شيئا فشيئا، في حين أنّ بلدان أخرى في آسيا وأمريكا اللاّتينيّة وافريقيا خرجت من عتبة الفقر والمجاعة لتصبح نماذج جديدة للنموّ السّريع والتقدّم الاقتصادي والازدهار.

وتهدف هذه التظاهرة، التي تلتئم من الساعة التّاسعة صباحا إلى الثانية بعد الزّوال، من النّاحية الاستراتيجيّة، إلى تقديم تحليل استشرافيّ ودقيق للإمكانات الاقتصاديّة لتونس للفترة 2040/2030، مع وضع نماذج التّنمية الآسيوية في حوار مع الواقع التّونسيّ وتحديد أولويّات العمل في مجالات الدّبلوماسية الاقتصاديّة والتحوّل الرّقميّ والانتقال الطّاقي وتعزيز مكانة تونس الدوليّة كوجهة استثماريّة. أمّا من النّاحية العمليّة، فيستقطب الحدث أكثر من 200 مشارك ومشاركة من الأوساط المؤسّساتيّة والدّبلوماسيّة والاقتصاديّة والإعلاميّة وخبراء وصنّاع قرار رفيعي المستوى.

وينتظم بالمناسبة حفل توزيع جوائز "الخمسة الكبار" BIG FIVE لتكريم خمس شخصيات أو مؤسّسات تجسّد إنجازاتهم الملموسة رؤية تونس السّاعية إلى التميّز، المصدر ذاته
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14:22 - حوار استراتيجي بعنوان "تونس، تنّين المتوسط: حقيقة ممكنة..أم طموح؟ يوم 29 جوان 2026
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