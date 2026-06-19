النادي الصفاقسي: تمديد عقد اللاعب حسامادو وادراغو الى غاية جوان 2029

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اعلنت الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي اليوم الجمعة عن الاتفاق بينها و بين اللاعب حسامادو وادراغو على تمديد عقده مع النادي الى غاية جوان 2029.

ويعد اللاعب البوركيني حسامادو وادراغو ويشغل خطة متوسط ميدان من الركائز الاساسية للنادي الصفاقسي بالنظر للاداء الذي قدمه خلال الموسم المنقضي.

يذكر ان وادراغو انضم الى النادي الصفاقسي خلال شهر اوت المنقضي بعقد لموسم واحد.