ماراطون لندن 2027 يقام على مدار يومين للمرة الأولى بمشاركة قياسية تبلغ 100 ألف عداء

أعلن منظمو ماراطون لندن، اليوم الجمعة، أن نسخة عام 2027 ستشهد تحولا كبيرا، حيث سيقام السباق على مدار يومين للمرة الأولى في تاريخه، في خطوة تنظيمية غير مسبوقة تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وتعزيز الزخم العالمي للحدث.ووفقا للتنظيم الجديد، ستقام منافسات نخبة السيدات يوم السبت، على أن تجرى سباقات نخبة الرجال يوم الأحد، في توزيع يهدف إلى رفع جودة التنافس وإتاحة مساحة أوسع للعدائين من مختلف الفئات.ويأتي هذا القرار ضمن خطة لزيادة عدد المشاركين إلى رقم قياسي يصل إلى 100 ألف عداء، على أن تقام فعاليات النسخة السابعة والأربعين من الماراطون يومي 24 و25 أفريل 2027.وقال هيو براشر، الرئيس التنفيذي لماراطون لندن في تصريح صحفي: "من خلال توسيع نطاق المشاركة إلى 100 ألف عداء على مدار يومين، نفتح الباب أمام مزيد من الأفراد والمؤسسات الخيرية والمجتمعات المحلية للمشاركة في أعظم ماراطون في العالم".وأضاف أن هذا التوسع قد يسهم في جمع أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني (نحو 200 مليون دولار) لصالح الأعمال الخيرية، لافتا إلى أن نسخة 2026 من الماراثون نجحت في جمع رقم قياسي بلغ 90 مليون جنيه إسترليني للأعمال الخيرية، ما عزز مكانة الحدث كأكبر فعالية سنوية لجمع التبرعات تقام في يوم واحد على مستوى العالم.وفي أفريل الماضي، أكد براشر أن المناقشات جارية حول تنظيم نسخة 2027 على مدار يومين، وأن ازدحام جدول الفعاليات الرياضية في لندن خلال عطلة نهاية الأسبوع يعد عاملا مهما في اتخاذ القرار.كما سجلت القرعة العامة لسباق 2027 إقبالا غير مسبوق، حيث بلغ عدد المسجلين 1.33 مليون شخص، بزيادة 18% مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في النسخة الحالية.