الشركة التونسية للملاحة: الأسعار الأساسية للتذاكر لم تتغير منذ 2019

أكد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة،، أن المؤسسة لم تقم بأي زيادة في الأسعار الأساسية لتذاكر السفر البحري منذ سنة، موضحا أن الارتفاع الذي يلاحظه بعض المسافرين يعود أساسا إلى الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على النقل البحري، وليس إلى مراجعة التعريفات المعتمدة من قبل الشركة.وأوضح كريم أن هذه الأعباء تشمل الرسوم المينائية ومعاليم الوقود والضرائب المرتبطة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي معاليم تم إقرارها خلال السنوات الأخيرة في إطار متطلبات وتشريعات دولية، مؤكدا أن الشركة تعتمد مبدأ الشفافية عبر إدراج جميع هذه التكاليف بشكل مفصل ضمن التذكرة.وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة تقييمية خُصصت لمتابعة موسم عودة التونسيين بالخارج لصائفة، وذلك على هامش افتتاح الموسم الصيفي على متن الباخرة، بحضور عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى جانب ممثلين عن مختلف الهياكل المتدخلة في عمليات النقل البحري واستقبال الجالية التونسية بالخارج.وفي رده على الانتقادات المتعلقة بارتفاع الأسعار، شدد الحبيب كريم على أن الشركة تحرص على المحافظة على مستوى جيد من الخدمات على متن الباخرتين، وهو ما ينعكس على كلفة الاستغلال، مشيرا إلى أن الرحلات البحرية تتطلب مصاريف مرتفعة تشمل الوقود ورسوم الرسو والإرشاد البحري وجر السفن إلى جانب العديد من النفقات التشغيلية الأخرى.وبخصوص العروض التجارية، أكد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة توفير عدة صيغ تفضيلية لفائدة المسافرين، من بينها تعريفات، لافتا إلى أن التخفيضات يمكن أن تصل إلىعند الحجز المبكر، فضلا عن امتيازات إضافية لفائدة العائلات وخاصة المتكونة من أربعة أفراد.كما دعا أفراد الجالية التونسية بالخارج إلى المبادرة بالحجز المبكر للاستفادة من أفضل الأسعار، مذكرا بأن باب الحجوزات يُفتح سنويا خلال شهر ديسمبر. وكشف في هذا السياق أن اليوم الأول من فتح الحجوزات للموسم الحالي سجل نحو، وهو ما مكن أصحابها من الاستفادة من التعريفات التفضيلية.وعلى صعيد تقريب الخدمات من التونسيين المقيمين بالخارج، أشار الحبيب كريم إلى أن الشركة تمتلك حاليا مكاتب بكل من، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز القرب من أفراد الجالية وتحسين جودة الخدمات المسداة لهم وتوسيع حضور الشركة في الخارج.