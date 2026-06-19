JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:09 Tunis

الشركة التونسية للملاحة: الأسعار الأساسية للتذاكر لم تتغير منذ 2019

<img src=http://www.babnet.net/images/7/tanittop1.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Juin 2026 - 15:12 قراءة: 1 د, 40 ث
      
أكد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة، الحبيب كريم، أن المؤسسة لم تقم بأي زيادة في الأسعار الأساسية لتذاكر السفر البحري منذ سنة 2019، موضحا أن الارتفاع الذي يلاحظه بعض المسافرين يعود أساسا إلى الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على النقل البحري، وليس إلى مراجعة التعريفات المعتمدة من قبل الشركة.

وأوضح كريم أن هذه الأعباء تشمل الرسوم المينائية ومعاليم الوقود والضرائب المرتبطة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي معاليم تم إقرارها خلال السنوات الأخيرة في إطار متطلبات وتشريعات دولية، مؤكدا أن الشركة تعتمد مبدأ الشفافية عبر إدراج جميع هذه التكاليف بشكل مفصل ضمن التذكرة.


وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة تقييمية خُصصت لمتابعة موسم عودة التونسيين بالخارج لصائفة 2026، وذلك على هامش افتتاح الموسم الصيفي على متن الباخرة "تانيت"، بحضور عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى جانب ممثلين عن مختلف الهياكل المتدخلة في عمليات النقل البحري واستقبال الجالية التونسية بالخارج.


وفي رده على الانتقادات المتعلقة بارتفاع الأسعار، شدد الحبيب كريم على أن الشركة تحرص على المحافظة على مستوى جيد من الخدمات على متن الباخرتين "تانيت" و"قرطاج"، وهو ما ينعكس على كلفة الاستغلال، مشيرا إلى أن الرحلات البحرية تتطلب مصاريف مرتفعة تشمل الوقود ورسوم الرسو والإرشاد البحري وجر السفن إلى جانب العديد من النفقات التشغيلية الأخرى.

وبخصوص العروض التجارية، أكد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة توفير عدة صيغ تفضيلية لفائدة المسافرين، من بينها تعريفات "العائلة" و"الياسمين" و"سيدي بوسعيد"، لافتا إلى أن التخفيضات يمكن أن تصل إلى 40 بالمائة عند الحجز المبكر، فضلا عن امتيازات إضافية لفائدة العائلات وخاصة المتكونة من أربعة أفراد.

كما دعا أفراد الجالية التونسية بالخارج إلى المبادرة بالحجز المبكر للاستفادة من أفضل الأسعار، مذكرا بأن باب الحجوزات يُفتح سنويا خلال شهر ديسمبر. وكشف في هذا السياق أن اليوم الأول من فتح الحجوزات للموسم الحالي سجل نحو 40 ألف عملية حجز، وهو ما مكن أصحابها من الاستفادة من التعريفات التفضيلية.

وعلى صعيد تقريب الخدمات من التونسيين المقيمين بالخارج، أشار الحبيب كريم إلى أن الشركة تمتلك حاليا مكاتب بكل من مرسيليا وجنوة وباريس، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز القرب من أفراد الجالية وتحسين جودة الخدمات المسداة لهم وتوسيع حضور الشركة في الخارج.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331445

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Usa - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Sco - Mor | | beIN Sports
 WC 2026  01:30 Bra - Hai | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Tur - Par | beIN Sports

كل الأخبار...

16:09 - المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية باجة من 24 إلى 27 جوان 2026
15:52 - في اليوم العالمي للتوعية بإساءة معاملة المسنين: وزارة الأسرة تؤكد الحرص على عدم التهاون مع أي إساءة للمسنين
15:37 - تدشين وحدة التصوير المقطعي البوزيتروني وجناح الإنعاش الجراحي بالمستشفى العسكري
15:28 - ماراطون لندن 2027 يقام على مدار يومين للمرة الأولى بمشاركة قياسية تبلغ 100 ألف عداء
15:23 - النادي الصفاقسي: تمديد عقد اللاعب حسامادو وادراغو الى غاية جوان 2029
15:13 - الدعوة خلال اجتماع توعوي بصفاقس إلى تعزيز التنسيق والجاهزية للحد من مخاطر اندلاع الحرائق
15:12 - الشركة التونسية للملاحة: الأسعار الأساسية للتذاكر لم تتغير منذ 2019
14:48 - فيلم "نوار عشية" لخديجة لمكشر يوم 28 جوان في مدينة ليون الفرنسية
14:22 - حوار استراتيجي بعنوان "تونس، تنّين المتوسط: حقيقة ممكنة..أم طموح؟ يوم 29 جوان 2026
14:07 - إيران توضح إجراءات عبور السفن لمضيق هرمز
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 19 جوان 2026 | 4 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:43
16:12
12:28
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 25
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
6.75 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-22
37°-24
35°-25
36°-26
36°-26
  • Avoirs en devises 25056,8
  • (18/06)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39530 DT
  • (18/06)
  • 1 $ = 2,92644 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/06)     1540,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/06)   29007 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>