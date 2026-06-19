تحت شعار "إبداع وابتكار" تنتظم الدورة السادسة والثلاثون من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية باجة من 24 إلى 27 جوان 2026 بدار الثقافة عمار فرحات و بالمركب الثقافي بمدينة باجة.وتنطلق فعاليات الدورة، يوم الأربعاء 24 جوان مع المسابقات بدءا بعروض الأداء الفردي لنوادي المسرح بدار الثقافة عمار فرحات بباجة ودار الثقافة عمر عبد العزيز بنفزة، يليها لقاء حواري حول المسرح بوصفه دعامة للإبداع والابتكار، وتؤثثه مداخلتان الأولى بعنوان "دعم الإبداع والابتكار" للمسرحي بشير البوعلي والثانية بعنوان "نحو آليات متجددة لدعم الابتكار والإبداع للمسرحي وجدي القايدي، وتُستأنف مساء عروض المسابقات مع عرض ضمن قسم الشباب والكهول لدار الثقافة عمر عبد العزيز بنفزة.وتتواصل على مدى بقية أيام التظاهرة عروض المسابقات ضمن أقسام مسرح العرائس ومسرح الفضاءات البديلة ومسرح الطفل وعروض الأداء الفردي والشباب والكهول لعدد من الفضاءات الثقافية وهي المركب الثقافي بباجة ودار الثقافة ابراهيم الرياحي بتستور ودار الثقافة أبو القاسم الشابي بمجاز الباب والمركب الشبابي بباجة ودار الثقافة الحبيب الحداد بوادي الزرقاء ودار الشباب المتنقلة بباجة 1 تحديدا نادي الشباب بدقة ودار الثقافة قبلاط.وسيشهد اليوم الختامي (السبت 27 جوان) تكريم الفنان المسرحي رضا العوادي وعرض شريط فيديو وتقديم شهادات حية عن مسيرته الفنية، فضلا عن الإعلان عن نتائج المسابقات وتكريم المشاركين والفائزين في المسابقة.خ س