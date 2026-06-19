JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:49 Tunis

قضية مقتل المحامية منجية المناعي: ابن الضحية ينفي الجريمة ويعترف بقطيعة دامت 3 سنوات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c4acfe848cec1.60468323_iogkhmeqnfjlp.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Juin 2026 - 17:15 قراءة: 1 د, 8 ث
      
تواصلت، اليوم، جلسات النظر في قضية مقتل المحامية منجية المناعي أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في واحدة من القضايا التي أثارت اهتماما واسعا لدى الرأي العام، بعد العثور على الضحية مقتولة ثم حرق جثتها وإلقائها بإحدى القنوات المائية.

وخلال الجلسة، شرعت هيئة المحكمة في استنطاق المتهم الرئيسي في القضية، وهو ابن الضحية، الذي يعمل مهندسا وكان مقيما بفرنسا قبل إيقافه على ذمة الملف.


وأقر المتهم بوجود خلافات عائلية حادة بينه وبين والدته، مؤكدا أن العلاقة بينهما كانت متوترة للغاية وأن القطيعة استمرت لنحو ثلاث سنوات كاملة دون أي تواصل.


وأوضح أن سبب الخلاف يعود أساسا إلى إصرار والدته على عودته النهائية إلى تونس وترك عمله بالخارج، وهو ما رفضه، الأمر الذي تسبب في تعمق الخلاف بينهما.

ورغم اعترافه بوجود هذه الخلافات، نفى المتهم بشكل قاطع أي علاقة له بجريمة القتل، مؤكدا أمام المحكمة أنه لم يتورط في قتل والدته.

في المقابل، واجهت هيئة المحكمة المتهم بعدد من المعطيات والقرائن الفنية الواردة بملف القضية، من بينها نتائج الاختبارات التي أثبتت أن "وشاحا" تم حجزه استُعمل في خنق الضحية قبل إضرام النار في جثتها.

كما تمت مواجهة المتهم بوجود بصماته على الوشاح المذكور، إضافة إلى بصمات أخرى رفعت من منشفة تم استعمالها أثناء تنفيذ الجريمة، فضلا عن حجز ملابس منسوبة إليه تحمل آثارا بيولوجية قالت الأبحاث إنها تعود للضحية.

ومن المنتظر أن تتواصل جلسات المحاكمة من خلال استنطاق بقية المتهمين وسماع مرافعات هيئة الدفاع قبل حجز القضية للتصريح بالحكم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331452

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Usa - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Sco - Mor | | beIN Sports
 WC 2026  01:30 Bra - Hai | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Tur - Par | beIN Sports

كل الأخبار...

17:49 - إلغاء حفل جورج وسوف بتونس.. الجهة المنظمة تروي التفاصيل
17:15 - قضية مقتل المحامية منجية المناعي: ابن الضحية ينفي الجريمة ويعترف بقطيعة دامت 3 سنوات
17:09 - تأجيل النظر في قضية سعدية مصباح إلى 23 جوان الجاري
16:09 - المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية باجة من 24 إلى 27 جوان 2026
15:52 - في اليوم العالمي للتوعية بإساءة معاملة المسنين: وزارة الأسرة تؤكد الحرص على عدم التهاون مع أي إساءة للمسنين
15:37 - تدشين وحدة التصوير المقطعي البوزيتروني وجناح الإنعاش الجراحي بالمستشفى العسكري
15:35 - تأجيل محاكمة الصحفي زياد الهاني لجلسة 26 جوان كتأخير نهائي
15:28 - ماراطون لندن 2027 يقام على مدار يومين للمرة الأولى بمشاركة قياسية تبلغ 100 ألف عداء
15:23 - النادي الصفاقسي: تمديد عقد اللاعب حسامادو وادراغو الى غاية جوان 2029
15:13 - الدعوة خلال اجتماع توعوي بصفاقس إلى تعزيز التنسيق والجاهزية للحد من مخاطر اندلاع الحرائق
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 19 جوان 2026 | 4 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:43
16:12
12:28
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 24
Babnet
Babnet35°
33° Babnet
الــرياح:
4.5 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-22
37°-24
35°-25
36°-26
36°-26
  • Avoirs en devises 25056,8
  • (18/06)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39530 DT
  • (18/06)
  • 1 $ = 2,92644 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/06)     1540,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/06)   29007 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>