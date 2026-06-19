قضية مقتل المحامية منجية المناعي: ابن الضحية ينفي الجريمة ويعترف بقطيعة دامت 3 سنوات

تواصلت، اليوم، جلسات النظر في قضية مقتل المحاميةأمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في واحدة من القضايا التي أثارت اهتماما واسعا لدى الرأي العام، بعد العثور على الضحية مقتولة ثم حرق جثتها وإلقائها بإحدى القنوات المائية.وخلال الجلسة، شرعت هيئة المحكمة في استنطاق المتهم الرئيسي في القضية، وهو ابن الضحية، الذي يعمل مهندسا وكان مقيما بفرنسا قبل إيقافه على ذمة الملف.وأقر المتهم بوجود خلافات عائلية حادة بينه وبين والدته، مؤكدا أن العلاقة بينهما كانت متوترة للغاية وأن القطيعة استمرت لنحو ثلاث سنوات كاملة دون أي تواصل.وأوضح أن سبب الخلاف يعود أساسا إلى إصرار والدته على عودته النهائية إلى تونس وترك عمله بالخارج، وهو ما رفضه، الأمر الذي تسبب في تعمق الخلاف بينهما.ورغم اعترافه بوجود هذه الخلافات، نفى المتهم بشكل قاطع أي علاقة له بجريمة القتل، مؤكدا أمام المحكمة أنه لم يتورط في قتل والدته.في المقابل، واجهت هيئة المحكمة المتهم بعدد من المعطيات والقرائن الفنية الواردة بملف القضية، من بينها نتائج الاختبارات التي أثبتت أن "وشاحا" تم حجزه استُعمل في خنق الضحية قبل إضرام النار في جثتها.كما تمت مواجهة المتهم بوجود بصماته على الوشاح المذكور، إضافة إلى بصمات أخرى رفعت من منشفة تم استعمالها أثناء تنفيذ الجريمة، فضلا عن حجز ملابس منسوبة إليه تحمل آثارا بيولوجية قالت الأبحاث إنها تعود للضحية.ومن المنتظر أن تتواصل جلسات المحاكمة من خلال استنطاق بقية المتهمين وسماع مرافعات هيئة الدفاع قبل حجز القضية للتصريح بالحكم.