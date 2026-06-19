رغم خماسية السويد.. حنبعل المجبري يبعث رسالة أمل لجماهير تونس قبل مواجهة اليابان
رغم البداية الصعبة للمنتخب التونسي في كأس العالم 2026 والخسارة الثقيلة أمام السويد بنتيجة 5-1 في افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة السادسة، فإن بعض الأسماء نجحت في لفت الانتباه، وفي مقدمتها لاعب الوسط حنبعل المجبري الذي كان من أبرز العناصر التونسية في اللقاء.
وجاءت هذه الهزيمة لتسرّع قرار الجامعة التونسية لكرة القدم بإنهاء مهام المدرب صبري اللموشي والتعاقد مع الفرنسي هيرفي رونار لقيادة "نسور قرطاج" فيما تبقى من مشوارهم في المونديال، في محاولة لإعادة الفريق إلى سكة النتائج الإيجابية قبل المواجهة الحاسمة أمام اليابان.
وكان حنبعل وراء الهدف الوحيد للمنتخب التونسي بعد أن قدم تمريرة عرضية متقنة استغلها عمر الرقيق لتقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول.
كما قدم لاعب بيرنلي الإنجليزي مردودا مميزا على المستوى الفردي، حيث صنع ثلاث فرص سانحة للتسجيل، ونجح في جميع مراوغاته، إلى جانب مساهمته الفعالة في بناء الهجمات وفوزه بعدد كبير من الصراعات الثنائية.
رسالة إلى الجماهيروبعد أيام صعبة عاشها المنتخب إثر الهزيمة والتغييرات الفنية التي تلتها، كسر حنبعل صمته عبر رسالة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام".
وقال اللاعب الدولي التونسي:
"لم تكن هذه البداية التي أردناها في البطولة، أنتم الجماهير تستحقون أفضل من ذلك."
وأضاف:
"سنرد بالطريقة الصحيحة وسنكون جاهزين للتحدي القادم... معا."
رونار يبدأ مهمة الإنقاذوكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد قررت إنهاء مهام المدرب صبري اللموشي مباشرة بعد الخسارة أمام السويد، قبل التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار الذي باشر مهامه على رأس المنتخب في محاولة لإعادة التوازن للفريق وإنقاذ حظوظه في المونديال.
وسيكون المنتخب التونسي أمام اختبار حاسم عندما يواجه منتخب اليابان فجر يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث سيكون مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية للإبقاء على آماله في التأهل إلى الدور الثاني.
ويختتم "نسور قرطاج" مشوارهم في الدور الأول بمواجهة قوية أمام هولندا، في وقت تعول فيه الجماهير التونسية على ردة فعل قوية من اللاعبين بعد البداية المخيبة أمام السويد.
وتبقى رسالة حنبعل المجبري مؤشرا على رغبة اللاعبين في تجاوز خيبة المباراة الأولى واستعادة ثقة الجماهير قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الياباني.
وجاءت هذه الهزيمة لتسرّع قرار الجامعة التونسية لكرة القدم بإنهاء مهام المدرب صبري اللموشي والتعاقد مع الفرنسي هيرفي رونار لقيادة "نسور قرطاج" فيما تبقى من مشوارهم في المونديال، في محاولة لإعادة الفريق إلى سكة النتائج الإيجابية قبل المواجهة الحاسمة أمام اليابان.
وكان حنبعل وراء الهدف الوحيد للمنتخب التونسي بعد أن قدم تمريرة عرضية متقنة استغلها عمر الرقيق لتقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول.
كما قدم لاعب بيرنلي الإنجليزي مردودا مميزا على المستوى الفردي، حيث صنع ثلاث فرص سانحة للتسجيل، ونجح في جميع مراوغاته، إلى جانب مساهمته الفعالة في بناء الهجمات وفوزه بعدد كبير من الصراعات الثنائية.
رسالة إلى الجماهيروبعد أيام صعبة عاشها المنتخب إثر الهزيمة والتغييرات الفنية التي تلتها، كسر حنبعل صمته عبر رسالة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام".
وقال اللاعب الدولي التونسي:
"لم تكن هذه البداية التي أردناها في البطولة، أنتم الجماهير تستحقون أفضل من ذلك."
وأضاف:
"سنرد بالطريقة الصحيحة وسنكون جاهزين للتحدي القادم... معا."
رونار يبدأ مهمة الإنقاذوكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد قررت إنهاء مهام المدرب صبري اللموشي مباشرة بعد الخسارة أمام السويد، قبل التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار الذي باشر مهامه على رأس المنتخب في محاولة لإعادة التوازن للفريق وإنقاذ حظوظه في المونديال.
وسيكون المنتخب التونسي أمام اختبار حاسم عندما يواجه منتخب اليابان فجر يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث سيكون مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية للإبقاء على آماله في التأهل إلى الدور الثاني.
ويختتم "نسور قرطاج" مشوارهم في الدور الأول بمواجهة قوية أمام هولندا، في وقت تعول فيه الجماهير التونسية على ردة فعل قوية من اللاعبين بعد البداية المخيبة أمام السويد.
وتبقى رسالة حنبعل المجبري مؤشرا على رغبة اللاعبين في تجاوز خيبة المباراة الأولى واستعادة ثقة الجماهير قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الياباني.
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