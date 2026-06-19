JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:01 Tunis

رغم خماسية السويد.. حنبعل المجبري يبعث رسالة أمل لجماهير تونس قبل مواجهة اليابان

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a34fc257ed718.60902595_gpfklnmqheijo.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Juin 2026 - 09:01 قراءة: 1 د, 37 ث
      
رغم البداية الصعبة للمنتخب التونسي في كأس العالم 2026 والخسارة الثقيلة أمام السويد بنتيجة 5-1 في افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة السادسة، فإن بعض الأسماء نجحت في لفت الانتباه، وفي مقدمتها لاعب الوسط حنبعل المجبري الذي كان من أبرز العناصر التونسية في اللقاء.

وجاءت هذه الهزيمة لتسرّع قرار الجامعة التونسية لكرة القدم بإنهاء مهام المدرب صبري اللموشي والتعاقد مع الفرنسي هيرفي رونار لقيادة "نسور قرطاج" فيما تبقى من مشوارهم في المونديال، في محاولة لإعادة الفريق إلى سكة النتائج الإيجابية قبل المواجهة الحاسمة أمام اليابان.



وكان حنبعل وراء الهدف الوحيد للمنتخب التونسي بعد أن قدم تمريرة عرضية متقنة استغلها عمر الرقيق لتقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول.


كما قدم لاعب بيرنلي الإنجليزي مردودا مميزا على المستوى الفردي، حيث صنع ثلاث فرص سانحة للتسجيل، ونجح في جميع مراوغاته، إلى جانب مساهمته الفعالة في بناء الهجمات وفوزه بعدد كبير من الصراعات الثنائية.

رسالة إلى الجماهير

وبعد أيام صعبة عاشها المنتخب إثر الهزيمة والتغييرات الفنية التي تلتها، كسر حنبعل صمته عبر رسالة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام".

وقال اللاعب الدولي التونسي:

"لم تكن هذه البداية التي أردناها في البطولة، أنتم الجماهير تستحقون أفضل من ذلك."

وأضاف:

"سنرد بالطريقة الصحيحة وسنكون جاهزين للتحدي القادم... معا."

رونار يبدأ مهمة الإنقاذ

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد قررت إنهاء مهام المدرب صبري اللموشي مباشرة بعد الخسارة أمام السويد، قبل التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار الذي باشر مهامه على رأس المنتخب في محاولة لإعادة التوازن للفريق وإنقاذ حظوظه في المونديال.

وسيكون المنتخب التونسي أمام اختبار حاسم عندما يواجه منتخب اليابان فجر يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث سيكون مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية للإبقاء على آماله في التأهل إلى الدور الثاني.

ويختتم "نسور قرطاج" مشوارهم في الدور الأول بمواجهة قوية أمام هولندا، في وقت تعول فيه الجماهير التونسية على ردة فعل قوية من اللاعبين بعد البداية المخيبة أمام السويد.

وتبقى رسالة حنبعل المجبري مؤشرا على رغبة اللاعبين في تجاوز خيبة المباراة الأولى واستعادة ثقة الجماهير قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الياباني.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331428

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Usa - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Sco - Mor | | beIN Sports
 WC 2026  01:30 Bra - Hai | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Tur - Par | beIN Sports

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 19 جوان 2026 | 4 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:43
16:12
12:28
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 20
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
2.28 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-22
37°-23
35°-24
35°-25
35°-25
  • Avoirs en devises 25056,8
  • (18/06)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39530 DT
  • (18/06)
  • 1 $ = 2,92644 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/06)     1226,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/06)   29028 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>