رغم خماسية السويد.. حنبعل المجبري يبعث رسالة أمل لجماهير تونس قبل مواجهة اليابان

رسالة إلى الجماهير



رونار يبدأ مهمة الإنقاذ



رغم البداية الصعبة للمنتخب التونسي فيوالخسارة الثقيلة أمام السويد بنتيجةفي افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة السادسة، فإن بعض الأسماء نجحت في لفت الانتباه، وفي مقدمتها لاعب الوسطالذي كان من أبرز العناصر التونسية في اللقاء.وجاءت هذه الهزيمة لتسرّع قرار الجامعة التونسية لكرة القدم بإنهاء مهام المدربوالتعاقد مع الفرنسيلقيادة "نسور قرطاج" فيما تبقى من مشوارهم في المونديال، في محاولة لإعادة الفريق إلى سكة النتائج الإيجابية قبل المواجهة الحاسمة أمام اليابان.وكان حنبعل وراء الهدف الوحيد للمنتخب التونسي بعد أن قدم تمريرة عرضية متقنة استغلهالتقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول.كما قدم لاعب بيرنلي الإنجليزي مردودا مميزا على المستوى الفردي، حيث صنع ثلاث فرص سانحة للتسجيل، ونجح في جميع مراوغاته، إلى جانب مساهمته الفعالة في بناء الهجمات وفوزه بعدد كبير من الصراعات الثنائية.وبعد أيام صعبة عاشها المنتخب إثر الهزيمة والتغييرات الفنية التي تلتها، كسر حنبعل صمته عبر رسالة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام".وقال اللاعب الدولي التونسي:وأضاف:وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد قررت إنهاء مهام المدربمباشرة بعد الخسارة أمام السويد، قبل التعاقد مع المدرب الفرنسيالذي باشر مهامه على رأس المنتخب في محاولة لإعادة التوازن للفريق وإنقاذ حظوظه في المونديال.وسيكون المنتخب التونسي أمام اختبار حاسم عندما يواجه منتخبفجر يومضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث سيكون مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية للإبقاء على آماله في التأهل إلى الدور الثاني.ويختتم "نسور قرطاج" مشوارهم في الدور الأول بمواجهة قوية أمام، في وقت تعول فيه الجماهير التونسية على ردة فعل قوية من اللاعبين بعد البداية المخيبة أمام السويد.وتبقى رسالة حنبعل المجبري مؤشرا على رغبة اللاعبين في تجاوز خيبة المباراة الأولى واستعادة ثقة الجماهير قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الياباني.