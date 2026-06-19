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ولاية سوسة :جلسة للجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Juin 2026 - 08:50 قراءة: 0 د, 31 ث
      
انعقدت امس الخميس بمقر ولاية سوسة جلسة عمل للجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية
وتم خلال الجلسة عرض وإبداء الرأي في 11ملفا يخص مشاريع بلدية مساكن، وأكودة، والإدارة الجهوية التجهيز، والحي الجامعي الغزالي
وتوزعت ملفات المشاريع الى 4 تقارير تقييم عروض تتعلق باقتناء بلدية أكودة لمعدات نظافة،وأشغال التشوير السطحي العمومي ،وتركيب زلاقات الأمان على الطرقات المرقمة ضمن برنامج 2025-2026، بالاضافة الى أشغال تعبيد الطرقات وتهيئة مفترق المندرة ببلدية أكودة برنامج 2025،وتعيين مصممين لمشروع إعادة بناء مستودع بلدي بأكودة

وبخصوص ملف الختم النهائي، تعلقت المشاريع بتزود الحي الجامعي الغزالي لمواد غذائية خلال سنة 2025،وأشغال تعشيب ملعب كرة القدم ،وتهيئة مضمار ألعاب القوى بالملعب البلدي بأكودة



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