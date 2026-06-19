عصام الشوالي للاعبي المنتخب: " ماتحشمونيش راهم يعيطولي في البلاتو يا بوخمسة"

"الجماهير لم تتخل عنكم"



مباراة اليابان... الفرصة الأخيرة



تغيير فني بقيادة هيرفي رونار



وجّه المعلّق الرياضي التونسي الشهيررسالة قوية ومؤثرة إلى لاعبي المنتخب الوطني التونسي، دعاهم فيها إلى استعادة ثقة الجماهير التونسية بعد الخسارة القاسية أمام السويد بنتيجةفي افتتاح مشوار "نسور قرطاج" ضمن منافساتونشر الشوالي تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع "فايسبوك"، عبّر فيها عن حزنه من الهزيمة الثقيلة التي تلقاها المنتخب، مؤكدا في الوقت ذاته تمسكه بدعم المنتخب مهما كانت النتائج.وكتب الشوالي في مستهل تدوينته:، قبل أن يضيف في رسالة مباشرة إلى اللاعبين:وأشار الشوالي إلى أن الجماهير التونسية واصلت مساندة المنتخب في مختلف المحطات رغم خيبات الأمل المتتالية، مذكّرا بالحضور الجماهيري في كأس العرب وكأس إفريقيا والمباريات الودية الأخيرة أمام النمسا وبلجيكا، ثم في المكسيك خلال المونديال الحالي.وقال في هذا السياق:كما شدد على أن اللاعبين مطالبون برد الجميل للجماهير وعدم التخاذل، مضيفا:وتأتي رسالة الشوالي في وقت سيكون فيه المنتخب التونسي أمام حتمية تحقيق نتيجة إيجابية عندما يواجه منتخبفجر يومضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، للمحافظة على آماله في التأهل إلى الدور الثاني.وسيختتم المنتخب التونسي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة قوية أماميوم، في لقاء قد يكون حاسما في سباق التأهل.وأكد الشوالي أن الجماهير التونسية ستكون مرة أخرى في الموعد رغم خيبة السويد، قائلا:وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد سارعت إلى اتخاذ قرار التغيير الفني عقب الهزيمة أمام السويد، حيث أنهت مهام المدربوالجهاز الفني المرافق له، وتعاقدت مع المدرب الفرنسيلقيادة المنتخب فيما تبقى من مشوار المونديال.ويعوّل الشارع الرياضي التونسي على خبرة رونار الكبيرة في إعادة التوازن للمنتخب وتحقيق رد فعل إيجابي أمام اليابان، خاصة وأن أي تعثر جديد قد يعقد بشكل كبير حظوظ "نسور قرطاج" في مواصلة المغامرة العالمية.وفي ختام رسالته، وجه الشوالي نداءً عاطفيا للاعبين قائلا: