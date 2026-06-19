عصام الشوالي للاعبي المنتخب: " ماتحشمونيش راهم يعيطولي في البلاتو يا بوخمسة"
وجّه المعلّق الرياضي التونسي الشهير عصام الشوالي رسالة قوية ومؤثرة إلى لاعبي المنتخب الوطني التونسي، دعاهم فيها إلى استعادة ثقة الجماهير التونسية بعد الخسارة القاسية أمام السويد بنتيجة 5-1 في افتتاح مشوار "نسور قرطاج" ضمن منافسات كأس العالم 2026.
ونشر الشوالي تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع "فايسبوك"، عبّر فيها عن حزنه من الهزيمة الثقيلة التي تلقاها المنتخب، مؤكدا في الوقت ذاته تمسكه بدعم المنتخب مهما كانت النتائج.
وكتب الشوالي في مستهل تدوينته: "ما نجمش نحي خشمي من وجهي!"، قبل أن يضيف في رسالة مباشرة إلى اللاعبين: "تونس تأكل 5 نحبوها، تأكل 10 نحبوها... ماتش جديد، فرصة أخرى باش تصلح روحك، باش تلعب حظوظك كاملة."
"الجماهير لم تتخل عنكم"وأشار الشوالي إلى أن الجماهير التونسية واصلت مساندة المنتخب في مختلف المحطات رغم خيبات الأمل المتتالية، مذكّرا بالحضور الجماهيري في كأس العرب وكأس إفريقيا والمباريات الودية الأخيرة أمام النمسا وبلجيكا، ثم في المكسيك خلال المونديال الحالي.
وقال في هذا السياق: "شقوا القارات وجاوكم للمكسيك... خسرنا 5 أخرى، وكالعادة باش يعاودوا يجيو... معناها يحبوكم ويعشقوا بلادهم، ومازال عاطينكم الثقة."
كما شدد على أن اللاعبين مطالبون برد الجميل للجماهير وعدم التخاذل، مضيفا: "رد بالكم تبخلوا والا تتخاذلوا."
مباراة اليابان... الفرصة الأخيرةوتأتي رسالة الشوالي في وقت سيكون فيه المنتخب التونسي أمام حتمية تحقيق نتيجة إيجابية عندما يواجه منتخب اليابان فجر يوم الأحد 21 جوان ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، للمحافظة على آماله في التأهل إلى الدور الثاني.
وسيختتم المنتخب التونسي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة قوية أمام هولندا يوم 26 جوان، في لقاء قد يكون حاسما في سباق التأهل.
وأكد الشوالي أن الجماهير التونسية ستكون مرة أخرى في الموعد رغم خيبة السويد، قائلا: "التوانسة باش يقوموا 4 و4 ونص يشربوا قهوتهم ويتسمروا قدام التلفزة... يعيطوا ويصيحوا ويسبوا، لكن يحبوكم."
تغيير فني بقيادة هيرفي روناروكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد سارعت إلى اتخاذ قرار التغيير الفني عقب الهزيمة أمام السويد، حيث أنهت مهام المدرب صبري اللموشي والجهاز الفني المرافق له، وتعاقدت مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار لقيادة المنتخب فيما تبقى من مشوار المونديال.
ويعوّل الشارع الرياضي التونسي على خبرة رونار الكبيرة في إعادة التوازن للمنتخب وتحقيق رد فعل إيجابي أمام اليابان، خاصة وأن أي تعثر جديد قد يعقد بشكل كبير حظوظ "نسور قرطاج" في مواصلة المغامرة العالمية.
وفي ختام رسالته، وجه الشوالي نداءً عاطفيا للاعبين قائلا: "ما تحشموناش... ردوا اعتباركم، أكدوا أن مستواكم موش هذا، وخلي نقولوا تونس برجالها يحاربوا على جالها... تحيا تونس، البارح، اليوم وغدوة."
ونشر الشوالي تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع "فايسبوك"، عبّر فيها عن حزنه من الهزيمة الثقيلة التي تلقاها المنتخب، مؤكدا في الوقت ذاته تمسكه بدعم المنتخب مهما كانت النتائج.
وكتب الشوالي في مستهل تدوينته: "ما نجمش نحي خشمي من وجهي!"، قبل أن يضيف في رسالة مباشرة إلى اللاعبين: "تونس تأكل 5 نحبوها، تأكل 10 نحبوها... ماتش جديد، فرصة أخرى باش تصلح روحك، باش تلعب حظوظك كاملة."
"الجماهير لم تتخل عنكم"وأشار الشوالي إلى أن الجماهير التونسية واصلت مساندة المنتخب في مختلف المحطات رغم خيبات الأمل المتتالية، مذكّرا بالحضور الجماهيري في كأس العرب وكأس إفريقيا والمباريات الودية الأخيرة أمام النمسا وبلجيكا، ثم في المكسيك خلال المونديال الحالي.
وقال في هذا السياق: "شقوا القارات وجاوكم للمكسيك... خسرنا 5 أخرى، وكالعادة باش يعاودوا يجيو... معناها يحبوكم ويعشقوا بلادهم، ومازال عاطينكم الثقة."
كما شدد على أن اللاعبين مطالبون برد الجميل للجماهير وعدم التخاذل، مضيفا: "رد بالكم تبخلوا والا تتخاذلوا."
مباراة اليابان... الفرصة الأخيرةوتأتي رسالة الشوالي في وقت سيكون فيه المنتخب التونسي أمام حتمية تحقيق نتيجة إيجابية عندما يواجه منتخب اليابان فجر يوم الأحد 21 جوان ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، للمحافظة على آماله في التأهل إلى الدور الثاني.
وسيختتم المنتخب التونسي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة قوية أمام هولندا يوم 26 جوان، في لقاء قد يكون حاسما في سباق التأهل.
وأكد الشوالي أن الجماهير التونسية ستكون مرة أخرى في الموعد رغم خيبة السويد، قائلا: "التوانسة باش يقوموا 4 و4 ونص يشربوا قهوتهم ويتسمروا قدام التلفزة... يعيطوا ويصيحوا ويسبوا، لكن يحبوكم."
تغيير فني بقيادة هيرفي روناروكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد سارعت إلى اتخاذ قرار التغيير الفني عقب الهزيمة أمام السويد، حيث أنهت مهام المدرب صبري اللموشي والجهاز الفني المرافق له، وتعاقدت مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار لقيادة المنتخب فيما تبقى من مشوار المونديال.
ويعوّل الشارع الرياضي التونسي على خبرة رونار الكبيرة في إعادة التوازن للمنتخب وتحقيق رد فعل إيجابي أمام اليابان، خاصة وأن أي تعثر جديد قد يعقد بشكل كبير حظوظ "نسور قرطاج" في مواصلة المغامرة العالمية.
وفي ختام رسالته، وجه الشوالي نداءً عاطفيا للاعبين قائلا: "ما تحشموناش... ردوا اعتباركم، أكدوا أن مستواكم موش هذا، وخلي نقولوا تونس برجالها يحاربوا على جالها... تحيا تونس، البارح، اليوم وغدوة."
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