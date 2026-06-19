أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، يوم الخميس، على حفل تدشين محطة تحلية مياه البحر بصفاقس، بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف متر مكعب يوميًا قابلة للتوسعة إلى 250 ألف متر مكعب يوميًا.وحضر حفل التدشين، سفير اليابان بتونس "سايتو جون"، ونائب وزير الخارجية الأسبق ورئيس جمعية الاقتصاد والتنمية الإفريقية باليابان "يانو تيتسورو"، ونائبة الرئيس الأولى للوكالة اليابانية للتعاون الدولي "ميتسوي يوكو"، إلى جانب أعضاء الوفد الياباني المرافق ووالي صفاقس والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وثلة من المسؤولين والإطارات الجهوية والمركزية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة.وفي كلمته بالمناسبة، رحب الوزير بالوفد الياباني، معربًا عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه اليابان لتونس، ومؤكدًا أن هذا المشروع يجسد عمق علاقات الصداقة والتعاون والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة في مجالات التنمية المستدامة والموارد المائية والبنية التحتية.وأوضح الوزير أن محطة تحلية مياه البحر بصفاقس تمثل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي أنجزتها الدولة التونسية لتعزيز الأمن المائي ومجابهة التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن المحطة ستساهم في ضمان استدامة التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتحسين الخدمات المقدمة لفائدة أكثر من خمسة ملايين مواطن بولايات صفاقس والساحل والجهات المجاورة.وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس نجاح التعاون التونسي الياباني في تنفيذ مشاريع ذات أثر مباشر وملموس على حياة المواطنين، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز قدرة البلاد على تأمين مواردها المائية على المدى الطويل.كما أكد الوزير حرص تونس على مزيد تطوير علاقات التعاون مع اليابان وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.واختُتمت مراسم التدشين بجولة ميدانية داخل مختلف مكونات المحطة، والاطلاع على التجهيزات الفنية والتقنيات المعتمدة في إنتاج المياه المحلاة، باعتبارها منشأة استراتيجية ستدعم المنظومة الوطنية للتزود بالمياه الصالحة للشرب.وعلى هامش حفل التدشين، انعقد لقاء ثنائي بين الوفد التونسي برئاسة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والوفد الياباني المشارك، تم خلاله استعراض آفاق تطوير التعاون المشترك في قطاع المياه.وتناول اللقاء بالخصوص إمكانيات توفير تمويلات إضافية جديدة لدعم مشاريع تحلية مياه البحر في تونس، وفي مقدمتها التوسعة المستقبلية لمحطة تحلية مياه البحر بصفاقس للرفع من طاقتها الإنتاجية إلى 250 ألف متر مكعب يوميًا.كما أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور من أجل تعبئة الموارد المالية والتقنية اللازمة لإنجاز المشاريع المائية الاستراتيجية، بما يعزز الأمن المائي ويدعم جهود تونس في التكيف مع التغيرات المناخية ومجابهة ندرة الموارد المائية.