كاس العالم 2026: منتخب كندا يفوز على قطر بسداسية نظيفة

حقق منتخب كندا فوزا عريضا على حساب نظيره القطري بنتيجة 6-صفر في المباراة التي دارت فجر اليوم الجمعة ، على ملعب "بي سي بليس" في فانكوفر الكندية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيكوجاءت سداسية منتخب كندا بفضل لارين (16) و جوناثان (29) (45+3) (90+2) وناتان صاليبا (64) ومحمد المناعي (75) -ضد مرماه-.وتلقى همام الأمين البطاقة الحمراء في دق (33) بعد تدخل تقنية حكم الفيديو، قبل ان ينال عمر ماديبو الورقة الحمراء الثانية في دق (53) اثر تدخل قوي مع احد لاعبي منتخب كندا ، ليكمل منتخب قطر بقية المباراة ب9 لاعبين.وفي مباراة لحساب ذات المجموعة الثانية دارت في وقت سابق فاز منتخب سويسرا على البوسنة و الهرسك بنتيجة 4-1.ويحتل منتخبا كندا و سويسرا غداة الجولة الثانية صدارة ترتيب المجموعة ب4 نقاط بينما يمتلك قطر و البوسنة و الهرسك نقطة واحدة .ويلتقي المنتخب القطري يوم الاربعاء القادم ضمن الجولة الثالثة البوسنة و الهرسك بينما يواجه منتخب كندا نظيره السويسري برسم ذات الجولة.