كاس العالم 2026:شرطة فيلادلفيا تستعين بكاميرات للترجمة الفورية خلال المونديال

أصبح بإمكان ضباط ​شرطة فيلادلفيا الآن التواصل مع المتحدثين ​بغير الإنقليزية بضغطة زر واحدة، وذلك ‌باستخدام كاميرات متطورة قادرة على ترجمة ‌50 لغة في الوقت ‌الفعلي، في ظل استعدادات المدينة لاستقبال جماهير كأس العالم لكرة القدم.وقال كيفن بيثيل، مفوض شرطة ⁠مدينة فيلادلفيا، إن هذه التكنولوجيا تمثل "نقطة تحول" تجعل القوة أكثر كفاءة في أداء مهامها، خاصة مع استعداد فرق ​كبرى مثل البرازيل وفرنسا وكرواتيا لخوض مباريات المجموعات في المدينة.واضاف "عندما يواجه ⁠ضابط شخصا ما، خاصة إذا كان لا يتحدث الإنقليزية، فإننا إما نطلب من ضابط شرطة — إذا ⁠كنا نفهم اللغة التي يتحدثها — ليحضر إلى مكان الحادث، أو نتصل بالخط المخصص للمساعدة في اللغات "قد يستغرق ذلك وقتا طويلا جدا و لذا كان جزءا من مشوارنا هو أن نمتلك الآن أداة... كاميرا تثبت على الجسم، والتي ستتمكن، باستخدام هذه التكنولوجيا، من الترجمة في الوقت الفعلي ولا يقتصر الأمر على (كأس العالم الذي ينظمه الاتحاد الدولي للعبة) الفيفا فحسب.ومع ذلك، هناك عقبات قانونية يجب تجاوزها إذا ‌تصاعدت التفاعلات إلى إجراءات جنائية، إذ لا يزال يتعين على الضباط الاعتماد على مترجمين معتمدين لتقديم الأدلة في قاعة المحكمة.وأبرز ⁠المفوض أحد أوجه القصور في هذه الكاميرا والذي يتمثل في أنها تسجل جميع المحادثات المحيطة وليس فقط الحوار المقصود.