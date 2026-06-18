JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:14 Tunis

كاس العالم 2026:شرطة فيلادلفيا تستعين بكاميرات للترجمة الفورية خلال المونديال

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a345f21e09a40.32096613_pfkgmjhinoelq.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 22:11 قراءة: 1 د, 0 ث
      
أصبح بإمكان ضباط ​شرطة فيلادلفيا الآن التواصل مع المتحدثين ​بغير الإنقليزية بضغطة زر واحدة، وذلك ‌باستخدام كاميرات متطورة قادرة على ترجمة ‌50 لغة في الوقت ‌الفعلي، في ظل استعدادات المدينة لاستقبال جماهير كأس العالم لكرة القدم.
وقال كيفن بيثيل، مفوض شرطة ⁠مدينة فيلادلفيا، إن هذه التكنولوجيا تمثل "نقطة تحول" تجعل القوة أكثر كفاءة في أداء مهامها، خاصة مع استعداد فرق ​كبرى مثل البرازيل وفرنسا وكرواتيا لخوض مباريات المجموعات في المدينة.
واضاف "عندما يواجه ⁠ضابط شخصا ما، خاصة إذا كان لا يتحدث الإنقليزية، فإننا إما نطلب من ضابط شرطة — إذا ⁠كنا نفهم اللغة التي يتحدثها — ليحضر إلى مكان الحادث، أو نتصل بالخط المخصص للمساعدة في اللغات "قد يستغرق ذلك وقتا طويلا جدا و لذا كان جزءا من مشوارنا هو أن نمتلك الآن أداة... كاميرا تثبت على الجسم، والتي ستتمكن، باستخدام هذه التكنولوجيا، من الترجمة في الوقت الفعلي ولا يقتصر الأمر على (كأس العالم الذي ينظمه الاتحاد الدولي للعبة) الفيفا فحسب.

ومع ذلك، هناك عقبات قانونية يجب تجاوزها إذا ‌تصاعدت التفاعلات إلى إجراءات جنائية، إذ لا يزال يتعين على الضباط الاعتماد على مترجمين معتمدين لتقديم الأدلة في قاعة المحكمة.
وأبرز ⁠المفوض أحد أوجه القصور في هذه الكاميرا والذي يتمثل في أنها تسجل جميع المحادثات المحيطة وليس فقط الحوار المقصود.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331417

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Tch - Rsa | | beIN Sports
 WC 2026  20:00 Swi - Bos | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Can - Qat | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Mex - Kor | beIN Sports

كل الأخبار...

22:14 - سويسرا تكتسح البوسنة والهرسك برباعية
22:11 - باجة: تدشين مقرات تابعة لبلديتي وشتاتة الجميلة بنفزة وسيدي إسماعيل بباجة الجنوبيّة
22:11 - كاس العالم 2026:شرطة فيلادلفيا تستعين بكاميرات للترجمة الفورية خلال المونديال
22:06 - تحويل حركة المرور في اتجاه وسط المدينة وباب عليوة بداية من 20 جوان 2026(وزارة التجهيز)
21:56 - تأجيل النظر في قضية عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة إلى 2 جويلية المقبل
21:35 - تونس تشارك في الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
21:23 - السجن 10 أشهر "سرسي" لأستاذة تعليم ثانوي روّجت مزاعم تسريب امتحان الفلسفة في الباكالوريا
21:21 - معرض فوتوغرافي جماعي يوثق الذاكرة والانتماء من خلال تجارب فنانات من المنطقة العربية
21:14 - إقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم ومتهمين أخرين
21:12 - الدورة الأولى من تظاهرة "كرنفال الفنون" من 19 إلى 21 جوان 2026 بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 جوان 2026 | 3 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:32
19:43
16:12
12:27
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet31°
25° Babnet
الــرياح:
1.99 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
35°-22
37°-23
35°-24
35°-25
  • Avoirs en devises 25056,8
  • (18/06)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39530 DT
  • (18/06)
  • 1 $ = 2,92644 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/06)     1226,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/06)   29028 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>