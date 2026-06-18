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باجة: تدشين مقرات تابعة لبلديتي وشتاتة الجميلة بنفزة وسيدي إسماعيل بباجة الجنوبيّة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 22:11 قراءة: 1 د, 12 ث
      
دُشّنت، اليوم الخميس، مقرات بلدية وشتاتة الجميلة بنفزة وبلدية سيدي إسماعيل بباجة الجنوبية، وتشمل قصر البلدية، ومقر تقديم الخدمات البلدية (التعريف بالامضاء ووثائق الحالة المدنية..)، إضافة الى فضاءات للمواطن، وذلك في إطار تجسيد مشاريع القرب. 
وأشرف على تدشين هذه المقرات، التي ناهزت كلفة تهيئتها مليوني دينار، والي باجة، أحمد بن خراط، بحضور المديرة العامة للمشاريع والبرامج البلدية بوزارة الداخلية، سامية الوصيف، وعدد هام من الإطارات الجهوية.
وبيّن الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سيدي إسماعيل، مبروك بن حسونة الكوكي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ  بلدية سيدي إسماعيل انطلقت، منذ سنوات، في تقديم خدماتها لفائدة قرابة 10 آلاف مواطن  من سيدى إسماعيل وسيدى السهيلي ومستوتة، وقد تمت تهيئتها وتوسعتها  بكلفة 729 ألف دينار، ووقع دعمها بعدد من التجهيزات في إطار دعم البلديات المحدثة بمناطق التوسع البلدي .

أمّا بلدية وشتاتة -الجميلة بنفزة، فبلغت تكلفة تهيئتها مليونا و100 الف دينار، علما أنّا ساهمت في تقريب الخدمات البلدية من  22 ألف ساكن، وخففت الضغط على بلدية نفزة، حسب ما ذكره الكاتب العام المكلّف بتسيير بلدية نفزة صابر الهمايسي لوكالة "وات".
من جانبهم، عبّر عدد من متساكنى سيدي إسماعيل، في تصريحات متطابقة  لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن استحسانهم لمقرات البلدية المحدثة وأكّدوا أنها مريحة ولائقة، مطالبين بإحداث محطة تطهير بالمنطقة، وتوفير مختلف خدمات التطهير بها لتحسين وضعها البيئي.
يذكر أنّه تم إحداث بلدية سيدي إسماعيل بمقتضى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016، بينما تم إحداث بلدية وشتاتة - الجميلة وضبط حدودها الترابية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 555 لسنة 2018.

  وتضم ولاية باجة 12 بلدية موزّعة على 9 معتمديات، وهي بلديات باجة، والمعقولة، ونفزة، وتبرسق، وتستور، ومجاز الباب، وقبلاط، والمعقولة، وزهرة مدين، وتيبار، ووشتاتة الجميلة، وسيدي إسماعيل.
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