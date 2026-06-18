الاتحاد الايفواري لكرة القدم يعلن حصول واهي على تأشيرة السفر إلى كندا

أعلن ⁠اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم اليوم الخميس أن مهاجم المنتخب إيلي واهي حصل على تصريح السفر إلى كندا لخوض مواجهة في كأس العالم ​مطلع هذا الأسبوع أمام ألمانيا، وذلك بعد ساعات من إعلانه عدم قدرة اللاعب على السفر لعدم ⁠حصوله على التأشيرة.وقال في بيان نشره عبر منصة إكس "يعلن اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم تطور الموقف الإداري ⁠لإيلي واهي بشكل إيجابي. حصل الآن على التصاريح اللازمة لدخوله الأراضي الكندية".ولم يرد مسؤولو إدارة الهجرة في كندا على الفور على طلب عبر البريد الإلكتروني من رويترز للتعليق. وارتبط اسم واهي بتحقيق في شبهة فساد رياضي بمباراة في بطولة الدرجة الأولى الفرنسية، إذ قالت السلطات الفرنسية إنه تم رصد أنماط مراهنات غير معتادة تتعلق ببطاقة صفراء ​نالها واهي في مباراة بالمسابقة المحلية أثناء اللعب مع نيس الشهر الماضي.ولم يرد اسم واهي كمتهم، كما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من اللاعب.