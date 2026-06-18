تأجيل النظر في قضية عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة إلى 2 جويلية المقبل
قررت الدائرة الجنائية عدد 37 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة وإطارين سابقين بشركة بترولية حكومية، إلى جلسة 2 جويلية 2026.
وتأتي هذه القضية في إطار ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، كانت قد نظرت فيه سابقا الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي أصدرت أحكاما ابتدائية بالسجن في حق المتهمين.
وقضت المحكمة الابتدائية بسجن رجل الأعمال محمد فريخة لمدة 7 أعوام، كما حكمت بالسجن لمدة 6 أعوام في حق كل واحد من الإطارين السابقين بالشركة البترولية الحكومية.
وفي ما يتعلق بعبد الكريم الهاروني، فقد قضت المحكمة ابتدائيا بسجنه لمدة عامين، قبل أن تتولى النيابة العمومية استئناف الحكم الصادر في حقه، ليحال الملف مجددا على أنظار محكمة الاستئناف للنظر فيه.
ومن المنتظر أن تستأنف هيئة المحكمة النظر في القضية خلال الجلسة المقبلة المقررة يوم 2 جويلية القادم، لمواصلة الإجراءات القضائية والبت في مآل الملف.
وتأتي هذه القضية في إطار ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، كانت قد نظرت فيه سابقا الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي أصدرت أحكاما ابتدائية بالسجن في حق المتهمين.
وقضت المحكمة الابتدائية بسجن رجل الأعمال محمد فريخة لمدة 7 أعوام، كما حكمت بالسجن لمدة 6 أعوام في حق كل واحد من الإطارين السابقين بالشركة البترولية الحكومية.
وفي ما يتعلق بعبد الكريم الهاروني، فقد قضت المحكمة ابتدائيا بسجنه لمدة عامين، قبل أن تتولى النيابة العمومية استئناف الحكم الصادر في حقه، ليحال الملف مجددا على أنظار محكمة الاستئناف للنظر فيه.
ومن المنتظر أن تستأنف هيئة المحكمة النظر في القضية خلال الجلسة المقبلة المقررة يوم 2 جويلية القادم، لمواصلة الإجراءات القضائية والبت في مآل الملف.
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