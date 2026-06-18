تأجيل النظر في قضية عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة إلى 2 جويلية المقبل

قررتتأخير النظر في القضية المرفوعة ضدورجل الأعمالوإطارين سابقين بشركة بترولية حكومية، إلى جلسةوتأتي هذه القضية في إطار ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، كانت قد نظرت فيه سابقا، التي أصدرت أحكاما ابتدائية بالسجن في حق المتهمين.وقضت المحكمة الابتدائية بسجن رجل الأعماللمدة، كما حكمت بالسجن لمدةفي حق كل واحد من الإطارين السابقين بالشركة البترولية الحكومية.وفي ما يتعلق بعبد الكريم الهاروني، فقد قضت المحكمة ابتدائيا بسجنه لمدة، قبل أن تتولىاستئناف الحكم الصادر في حقه، ليحال الملف مجددا على أنظار محكمة الاستئناف للنظر فيه.ومن المنتظر أن تستأنف هيئة المحكمة النظر في القضية خلال الجلسة المقبلة المقررة يوم، لمواصلة الإجراءات القضائية والبت في مآل الملف.