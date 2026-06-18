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جامعة القيروان تحتضن الدورة الثامنة للملتقى التونسي الجزائري للجامعات الحدودية (5+5) حول التحول البيداغوجي والذكاء الاصطناعي

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Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 23:13 قراءة: 2 د, 22 ث
      
احتضنت جامعة القيروان، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثامنة للملتقى التونسي الجزائري للجامعات الحدودية (5+5)، تحت شعار "التحول البيداغوجي في التعليم العالي في زمن الذكاء الاصطناعي"، بمشاركة عشر جامعات تونسية وجزائرية.

ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين مؤسسات التعليم العالي بالبلدين والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يخدم أولويات التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمي.


وأكد المدير العام للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مالك كشلاف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا اللقاء الدوري يهدف إلى دعم التعاون الأكاديمي والبحثي من خلال تطوير برامج تكوين مشتركة، وتبادل الخبرات، وتنظيم أنشطة طلابية وثقافية ورياضية، مبرزا أن دورة هذا العام تركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال البيداغوجي ومواجهة التحديات المجتمعية المرتبطة بالتحول الرقمي والتنمية المستدامة.


وأضاف أن منوال "5+5" يمثل نموذجا ناجحا للشراكة والتكامل الأكاديمي بين الجامعات التونسية والجزائرية، ويسهم في تبادل الإمكانات والخبرات والحد من الفجوات المعرفية، بما ينعكس إيجابيا على تنمية المناطق الحدودية وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.

وشهد الافتتاح الرسمي للملتقى حضور ممثلين عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في تونس والجزائر، حيث خصصت الجلسات الأولى لاستعراض التوجهات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيات الحديثة في قطاع التعليم العالي.

وتوزعت أشغال الملتقى على عدد من الورشات التفاعلية التي تناولت سبل بناء الجامعة الذكية وإعداد دليل مشترك للممارسات الفضلى في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في البيئة التعليمية والبيداغوجية.

كما انتظمت على هامش التظاهرة مسابقة ومعرض للمشاريع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بمشاركة عشرين طالبا من تونس والجزائر.

وفي هذا السياق، أكد رئيس جامعة القيروان، محمد الغندور، حرص المؤسسة الجامعية على دعم ثقافة المبادرة والابتكار لدى الطلبة وخريجي الجامعات، مشيرا إلى نجاح جامعة القيروان خلال السنة الجامعية الحالية في الحصول على موافقة اللجان القطاعية لإحداث مسارات وشعب أكاديمية جديدة توظف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتستجيب لمتطلبات سوق الشغل.

من جانبه، أوضح مدير جامعة باجي مختار بعنابة ومنسق الجامعات الجزائرية الحدودية، محمد معنصر، أن الملتقى يهدف أساسا إلى تبادل الخبرات حول تحديث مناهج التدريس والتعلم من خلال اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يعزز نجاعة العملية التعليمية ويقربها أكثر من متطلبات الواقع.

وأضاف أن التعاون بين الجامعات التونسية والجزائرية لا يقتصر على الجوانب الأكاديمية، بل يشمل أيضا المجالات البحثية والثقافية والرياضية، بما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الجامعية في البلدين.

وأعلن في هذا الإطار أن الشراكة بين الجامعات الحدودية التونسية والجزائرية انتقلت من المرحلة النظرية إلى مرحلة الإنجاز العملي، من خلال العمل على إحداث فرق بحثية مشتركة وتكثيف تبادل الأساتذة والمشاركة في مناقشات الدكتوراه والملتقيات العلمية، بهدف بلورة رؤية موحدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتم خلال اختتام أشغال الملتقى الإعلان عن إسناد تنظيم الدورة التاسعة إلى جامعة الطارف بالجزائر.

ويأتي ملتقى الجامعات الحدودية التونسية الجزائرية (5+5) في إطار الاتفاقية الإطارية الممضاة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في تونس والجزائر في مارس 2022، والتي دعمتها اتفاقيات توأمة أبرمت بجامعة جندوبة سنة 2023، بهدف إرساء فضاء أكاديمي مشترك ومتكامل وتعزيز التعاون العلمي والبيداغوجي والثقافي والرياضي بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين.
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