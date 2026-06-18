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نابل: انطلاق أشغال تعبيد الطريق الجهوية 44 الرابطة بين قربة وبني خلاد

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Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 20:55 قراءة: 1 د, 11 ث
      
انطلقت أمس الأربعاء، أشغال تعبيد وتهيئة الطريق الجهوية عدد 44 الرابطة بين قربة وبني خلاد من ولاية نابل على مسافة 3 كم، باعتمادات جملية تقدر بـ3 ملايين دينار، وذلك تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بنابل، وفي إطار التدخلات الرامية إلى مزيد تحسين شبكة الطرقات، وتيسير تنقل المواطنين، خاصة وأن هذه الطريق، التي تعدّ شريانا حيويا للمدينة، باتت في الفترة الأخيرة محل تشكيات مستعملي الطريق نظرا لحالتها المهترئة. 

وأوضحت النائبة بمجلس نواب الشعب عن معتمدية قربة، نورة الشبراك، اليوم الخميس، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن إنجاز هذا المشروع سيتواصل على مدى 3 أشهر، وذلك انطلاقا من مدخل مدينة قربة وصولا إلى منطقة هنشير عياد، مشيرة الى أنه تمت الموافقة على هذا المشروع منذ سنة 2024 من قبل مصالح وزارة التجهيز والإسكان بعد القيام بعدة المراسلات في الغرض كلّلت بالنجاح.


من جهة أخرى، أفادت الشبراك، بأنه تم الإعلان عن طلب العروض الخاص بمشروع الطريق الحزامية على طول 13 كم انطلاقا من تازركة وصولا إلى منطقة الحطوبة في اتجاه منزل تميم، ومشروع تعبيد الطريق الجهوية عدد 27 وسط مدينة قربة على طول 4 كم بكلفة جملية تقدر بـ95 مليون دينار من تمويل البنك الأوروبي للاستثمار، مشيرة الى انه تم تحديد تاريخ 28 جويلية القادم كآخر أجل لقبول العروض، ومن المنتظر ان تنطلق الاشغال في أواخر سنة 2026 لتتواصل على امتداد 30 شهرا.
وتبرز أهمية هذه المشاريع في تحسين البنية التحتية للطرقات، وتحديثها من أجل تيسير حركة الافراد والبضائع، والاستجابة لمطالب المواطنين في ما يتعلق بالتنقل وضمان السلامة المرورية.
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