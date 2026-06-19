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مونديال 2026: إيران تتجه إلى تقديم شكوى رسمية لـ"فيفا" بسبب قيود السفر

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Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Juin 2026 - 11:00 قراءة: 1 د, 28 ث
      
تعتزم إيران تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) احتجاجا على ما اعتبرته معاملة غير متكافئة لمنتخبها خلال مشاركته في كأس العالم 2026 المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم يستعد لمراسلة "فيفا" عبر القنوات الرسمية بسبب القيود المفروضة على تنقلات المنتخب داخل الولايات المتحدة، والتي تفرض على البعثة الإيرانية دخول الأراضي الأمريكية قبل يوم واحد فقط من المباريات ومغادرتها مباشرة بعد انتهائها.


وأكدت رابطة كرة القدم الإيرانية، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات "تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات المشاركة في البطولة"، معتبرة أنها قد تؤثر سلبا على ظروف الإعداد والاسترجاع البدني للاعبين مقارنة ببقية المنتخبات.


وأضافت الرابطة أنها تعبر عن استيائها مما يحدث، وستتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل النظر في هذه المسألة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشارك فيه إيران ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

وكان المنتخب الإيراني قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل 2-2 أمام منتخب نيوزيلندا، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وأبقت على حظوظ جميع منتخبات المجموعة قائمة قبل الجولتين المتبقيتين.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الإيراني نظيره البلجيكي في الجولة الثانية، قبل أن يختتم منافسات الدور الأول بملاقاة مصر، في مواجهتين حاسمتين لتحديد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي.

وتضيف هذه الأزمة بعدا جديدا لمشاركة المنتخب الإيراني في المونديال، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها المدرب أمير قالينوي بشأن ظروف التنقل والإقامة، معتبرا أن منتخب بلاده يواجه ظروفا استثنائية خلال البطولة الحالية.
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