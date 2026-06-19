الاتحاد الإيراني يعتزم تقديم شكوى رسمية إلى "فيفا"؛ احتجاجاً على رفض منح تأشيرات لبعثته، وفرض قيود على مواعيد الوصول والمغادرة خلال كأس العالم، معتبراً تلك الإجراءات تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المنتخبات. #إيران #فيفا #كأس_العالم #Iran #FIFA #WorldCup #FIFAWorldCup pic.twitter.com/MEASRAbimj — شبكة آسيا الرياضية (@AsiaSportsHub) June 19, 2026

تعتزمتقديم شكوى رسمية إلىاحتجاجا على ما اعتبرته معاملة غير متكافئة لمنتخبها خلال مشاركته فيالمقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم يستعد لمراسلة "فيفا" عبر القنوات الرسمية بسبب القيود المفروضة على تنقلات المنتخب داخل الولايات المتحدة، والتي تفرض على البعثة الإيرانية دخول الأراضي الأمريكية قبل يوم واحد فقط من المباريات ومغادرتها مباشرة بعد انتهائها.وأكدت رابطة كرة القدم الإيرانية، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات "تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات المشاركة في البطولة"، معتبرة أنها قد تؤثر سلبا على ظروف الإعداد والاسترجاع البدني للاعبين مقارنة ببقية المنتخبات.وأضافت الرابطة أنها تعبر عن استيائها مما يحدث، وستتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل النظر في هذه المسألة.وتأتي هذه التطورات في وقت تشارك فيه إيران ضمنإلى جانب منتخباتوكان المنتخب الإيراني قد استهل مشواره في البطولة بالتعادلأمام منتخب، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وأبقت على حظوظ جميع منتخبات المجموعة قائمة قبل الجولتين المتبقيتين.ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الإيراني نظيرهفي الجولة الثانية، قبل أن يختتم منافسات الدور الأول بملاقاة، في مواجهتين حاسمتين لتحديد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي.وتضيف هذه الأزمة بعدا جديدا لمشاركة المنتخب الإيراني في المونديال، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها المدرببشأن ظروف التنقل والإقامة، معتبرا أن منتخب بلاده يواجه ظروفا استثنائية خلال البطولة الحالية.