تأجيل محاكمة الصحفي زياد الهاني لجلسة 26 جوان كتأخير نهائي

قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في قضية الصحفي زياد الهاني إلى جلسة يوم 26 جوان الجاري. كتاخير نهائي للترافع .ويتهم الهاني في هذه القضية استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، على خلفية تدوينة نشرها تضمنت معطيات قضائية، ووجهت له على إثرها تهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالوللإشارة فقد قد قضت سابقًا بسجنه لمدة سنة، فاستأنف الحكم.