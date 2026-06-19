وزراة التشغيل والتكوين المهني تنظم الملتقى الوطني للتكوين المهني 2026 يومي 24 و25 جوان الجاري

تنظّم وزارة التشغيل والتكوين المهني يومي 24 و 25 جوان الجاري، بمدينة الثقافة بتونس، الملتقى الوطني للتكوين المهني 2026، تحت شعار "التَّكْوِين المِهْني/ مَهَارَاتٌ تَبْني الوَطَنْ" حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.وأضاف بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني ان النسخة الثانية من الملتقى تنعقد في إطار برنامج تكوين "TAKWEEN " الذي تشرف الوزارة على إنجازه بالشراكة مع منظمة" سويس كونتاكت" ضمن التعاون التونسي السويسري.ويهدف هذا الملتقى إلى مزيد التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة وآفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا إضافة إلى دعم التوجيه المهني والاحاطة والمرافقة للراغبين في الالتحاق بمسارات التكوين. كما يسعى الملتقى إلى تعزيز الحوار وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين في منظومة التكوين المهني وترسيخ ثقافة ريادة الاعمال لدى خريجي التكوين المهني.ويتضمن الملتقى تنظيم معرض المهن "Foire et Metiers" للتّعريف بالاختصاصات التكوينية المتوفرة وورشات تطبيقية لاكتشاف بعض المهن، بالإضافة إلى تخصيص فضاءات للإعلام والمساعدة على التوجيه المهني لفائدة الراغبين في الالتحاق بالمسارات التكوينية.ولفت بلاغ وزارة التكوين المهني والتشغيل الى انه سيتم خلال هذا الملتقى اختتام مسابقة "المتكون المبادر" لتتويج أفضل 20 فكرة مشروع على المستوى الوطني.