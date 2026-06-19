ولاية قابس: نحو تركيز قطب لتنمية الكفاءات في قطاع البناء والأشغال العامة في اطار مشروع " ارادة " باعتمادات تبلغ 3.4 مليون دينار

في اطار تسريع نسق انجاز مشاريع التكوين المهني المعطلة، ستشهد ولاية قابس تركيز قطب لتنمية الكفاءات في قطاع البناء والأشغال العامة وتوابعها في اطار مشروع " ارادة " باعتمادات تبلغ 3.4 مليون دينار، فضلا عن انجاز مركب للتشغيل والتكوين المستمروتم خلال جلسة عمل انعقدت الخميس بمقر الولاية ،وخصصت للنظر في مشاريع التكوين المهني المعطلة، إقرار القيام ببرنامج تهيئة بالمركز القطاعي للتكوين في الصيانة بقابس باعتمادات تبلغ 1.7 مليون دينار يتضمن صيانة المبيتات وسور المركز وانجاز ملعب رياضي معشبوتم ايضا، اقرار صيانة مبيت الذكور بالمركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب باعتمادات تبلغ 500 ألف دينار،وصيانة مركز التكوين في الصناعات التقليدية بكلفة تفوق 150 ألف ديناركما تركز الاهتمام في هذه الجلسة على مركزي تكوين الفتاة الريفية بمنزل الحبيب، والنقل واللوجستيك والمعدات الثقيلة بالزكينوبخصوص المركز الأول الذي سيكون في شكل قطب لتنمية المهارات موجه للجنسين، ستشرع الوكالة التونسية للتكوين المهني في القيام بالإجراءات الخاصة بتسجيل الأرض التي تم تخصيصها لهذا المشروع لتنطلق بعد ذلك في إجراء الدراسات اللازمة لانجازهأما بخصوص مركز الزركين ، ستتولى الوكالة انجاز بعض الدراسات اللازمة لتغيير صبغة الأرض المخصصة لهذا المشروع على أن تشرع في السداسي الثاني من هذه السنة في إعداد الملف المرجعي لهذا المركز،والذي يتضمن ضبط اختصاصاته ضمن مقاربة تشاركية