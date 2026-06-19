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فيلم "نوار عشية" لخديجة لمكشر يوم 28 جوان في مدينة ليون الفرنسية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Juin 2026 - 14:48 قراءة: 1 د, 11 ث
      
يستضيف مقر المعهد الفرنسي للحضارة الإسلامية في مدينة ليون الفرنسية الفيلم الروائي الطويل "نوار عشية" للمخرجة التونسية خديجة المكشر إذ يعرض للجمهور يوم 28 جوان الحالي بداية من الساعة الثالثة والنصف مساء.
وسيكون العرض متبوعا بنقاش مع بطل الفيلم إلياس قادري، بحسب ما أعلن المعهد الفرنسي للحضارة الإسلامية على موقعه الرسمي.
وكان بطل الفيلم الممثّل التونسي إلياس القادري تحصل على جائزة لجنة التّحكيم لأفضل دور رجالي عن أدائه في هذا الفيلم، كما حازت المخرجة خديجة المكشر جائزة أحسن إخراج وذلك ضمن فعاليات المهرجان الدّولي للسينما والهجرة بأغادير المغربية في دورته الحادية والعشرين التي انتظمت من 8 إلى 13 ديسمبر 2025.

كما فاز هذا الفيلم الذي خرج إلى القاعات في بداية 2026 بجائزة "الجوهرة البرونزية" في المسابقة الرسمية ضمن الدورة الخامسة عشرة للمهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب بسوسة .
ويعدّ فيلم "نوار عشية" التجربة الروائية الأولى في رصيد المخرجة خديجة المكشر، بعد مسيرة حافلة من الأفلام القصيرة والإنتاج. وتدور أحداث الفيلم في حي "هلال" الشعبي والمهمش في تونس العاصمة، ويروي العمل حكاية "دجو" مدير قاعة ملاكمة قديمة ومتهالكة، يبحث عن أمل أخير لصناعة بطل قبل أن يداهمه المرض واليأس. ويكتشف دجو الشاب "يحيى" ذي الموهبة الفطرية في الملاكمة، فيحاول صقله ليصبح بطلاً.
وبينما يحاول المدرب التمسك بحلمه عبر هذا الشاب، يكون عقل "يحيى" مشغولاً بحلم آخر تماماً يراوده ويراود معظم أبناء جيله، وهو "الحرقة" (الهجرة غير النظامية) نحو إيطاليا. ويصور الفيلم الصراع بين الرغبة في النجاح وإثبات الذات داخل الوطن، وبين اليأس الذي يدفع الشباب لركوب قوارب الموت.

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