تدشين وحدة التصوير المقطعي البوزيتروني وجناح الإنعاش الجراحي بالمستشفى العسكري

تولى وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، مساء أمس الخميس، خلال زيارته للمستشفى العسكري بتونس، تدشين وحدة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني PET-SCAN الجديدة التي تمّ تركيزها بقسم الطبّ النووي.واطّلع السهيلي، وفق بلاغ لوزارة الدفاع نشرته اليوم الجمعة، على مميّزات جهاز التصوير SPECT-CT ثلاثي الأبعاد، الذي دخل حيّز الإستغلال بنفس القسم، قبل أن يزور جناح الإنعاش الجراحي بعد الإنتهاء من أشغال تجديد وتهيئة شملت 10 غرف بهذا الجناح، كما تفقد سير العمل بقسم الإستعجالي بالمستشفى المذكور.والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، هي تقنية متطوّرة، وتُعَدّ مرجعا في التشخيص المبكّر للأورام وتقييم انتشارها ومتابعة الاستجابة للعلاج، فيما يستخدم جهاز التصوير SPECT-CT، في تشخيص أمراض العظام والقلب والرّئتين والكلى من خلال الجمع بين التصوير الوظيفي والتشريحي بما يوفر دقّة أكبر في التشخيص.وأبرز وزير الدفاع الوطني أهميّة مواكبة التقدّم التكنولوجي في المجال الصحّي وتعزيز قدرات المستشفى العسكري بتونس وتطوير خدمات مختلف أقسامه وتعزيز جودة الرعاية الصحيّة حسب المعايير الدوليّة لاستيعاب الحالات المعقّدة وتحقيق الإسناد الصحّي الناجع في إطار مزيد العناية بالجانب المعنوي والاجتماعي للعسكريّين وتعزيز جاهزيّتهم العمليّاتيّة.وأكد أن تطوير منظومة الصحّة العسكريّة تشترط تقريب الخدمات الصحيّة من جميع المستفيدين وتحسين جودتها وذلك بتطوير البنية الأساسيّة واقتناء التجهيزات الطبيّة المتطوّرة وكذلك عبر تدعيم قدرات ومهارات الإطارات الطبية وشبه الطبية من خلال المشاركة في الورشات والملتقيات العلمية لمواكبة التطورات والاكتشافات العلمية في المجال.وتوجّه بالمناسبة، بأخلص عبارات الشكر والتشجيع لكامل الإطار الطبّي وشبه الطبّي بكلّ من قسم الطبّ النووي وقسم الإنعاش والإداريّين والتقنيّين بالمستشفى العسكري بتونس، لما بذلوه من جهود استثنائيّة وتضحيات عكست حرصهم على دخول هذين المشروعين حيّز الإستغلال في أفضل الآجال، وحثّهم على مواصلة العمل لمزيد تطوير الخدمات الطبيّة بالمستشفى، وتحسين جودة الرعاية الصحيّة لفائدة العسكريّين وعائلاتهم وأولي الحقّ بالعلاج والمضمونين الإجتماعيّين حتى تحافظ الصحّة العسكريّة على السمعة الممتازة التي تحظى بها وتواصل تعزيز منظومة الصحّة العموميّة.