JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:09 Tunis

تدشين وحدة التصوير المقطعي البوزيتروني وجناح الإنعاش الجراحي بالمستشفى العسكري

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a355477324e51.13827657_lfmhpiqenjokg.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Juin 2026 - 15:37 قراءة: 1 د, 27 ث
      
تولى وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، مساء أمس الخميس، خلال زيارته للمستشفى العسكري بتونس، تدشين وحدة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني PET-SCAN الجديدة التي تمّ تركيزها بقسم الطبّ النووي.

واطّلع السهيلي، وفق بلاغ لوزارة الدفاع نشرته اليوم الجمعة، على مميّزات جهاز التصوير SPECT-CT ثلاثي الأبعاد، الذي دخل حيّز الإستغلال بنفس القسم، قبل أن يزور جناح الإنعاش الجراحي بعد الإنتهاء من أشغال تجديد وتهيئة شملت 10 غرف بهذا الجناح، كما تفقد سير العمل بقسم الإستعجالي بالمستشفى المذكور.


والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، هي تقنية متطوّرة، وتُعَدّ مرجعا في التشخيص المبكّر للأورام وتقييم انتشارها ومتابعة الاستجابة للعلاج، فيما يستخدم جهاز التصوير SPECT-CT، في تشخيص أمراض العظام والقلب والرّئتين والكلى من خلال الجمع بين التصوير الوظيفي والتشريحي بما يوفر دقّة أكبر في التشخيص.


وأبرز وزير الدفاع الوطني أهميّة مواكبة التقدّم التكنولوجي في المجال الصحّي وتعزيز قدرات المستشفى العسكري بتونس وتطوير خدمات مختلف أقسامه وتعزيز جودة الرعاية الصحيّة حسب المعايير الدوليّة لاستيعاب الحالات المعقّدة وتحقيق الإسناد الصحّي الناجع في إطار مزيد العناية بالجانب المعنوي والاجتماعي للعسكريّين وتعزيز جاهزيّتهم العمليّاتيّة.

وأكد أن تطوير منظومة الصحّة العسكريّة تشترط تقريب الخدمات الصحيّة من جميع المستفيدين وتحسين جودتها وذلك بتطوير البنية الأساسيّة واقتناء التجهيزات الطبيّة المتطوّرة وكذلك عبر تدعيم قدرات ومهارات الإطارات الطبية وشبه الطبية من خلال المشاركة في الورشات والملتقيات العلمية لمواكبة التطورات والاكتشافات العلمية في المجال.

وتوجّه بالمناسبة، بأخلص عبارات الشكر والتشجيع لكامل الإطار الطبّي وشبه الطبّي بكلّ من قسم الطبّ النووي وقسم الإنعاش والإداريّين والتقنيّين بالمستشفى العسكري بتونس، لما بذلوه من جهود استثنائيّة وتضحيات عكست حرصهم على دخول هذين المشروعين حيّز الإستغلال في أفضل الآجال، وحثّهم على مواصلة العمل لمزيد تطوير الخدمات الطبيّة بالمستشفى، وتحسين جودة الرعاية الصحيّة لفائدة العسكريّين وعائلاتهم وأولي الحقّ بالعلاج والمضمونين الإجتماعيّين حتى تحافظ الصحّة العسكريّة على السمعة الممتازة التي تحظى بها وتواصل تعزيز منظومة الصحّة العموميّة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331450

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Usa - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Sco - Mor | | beIN Sports
 WC 2026  01:30 Bra - Hai | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Tur - Par | beIN Sports

كل الأخبار...

16:09 - المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية باجة من 24 إلى 27 جوان 2026
15:52 - في اليوم العالمي للتوعية بإساءة معاملة المسنين: وزارة الأسرة تؤكد الحرص على عدم التهاون مع أي إساءة للمسنين
15:37 - تدشين وحدة التصوير المقطعي البوزيتروني وجناح الإنعاش الجراحي بالمستشفى العسكري
15:28 - ماراطون لندن 2027 يقام على مدار يومين للمرة الأولى بمشاركة قياسية تبلغ 100 ألف عداء
15:23 - النادي الصفاقسي: تمديد عقد اللاعب حسامادو وادراغو الى غاية جوان 2029
15:13 - الدعوة خلال اجتماع توعوي بصفاقس إلى تعزيز التنسيق والجاهزية للحد من مخاطر اندلاع الحرائق
15:12 - الشركة التونسية للملاحة: الأسعار الأساسية للتذاكر لم تتغير منذ 2019
14:48 - فيلم "نوار عشية" لخديجة لمكشر يوم 28 جوان في مدينة ليون الفرنسية
14:22 - حوار استراتيجي بعنوان "تونس، تنّين المتوسط: حقيقة ممكنة..أم طموح؟ يوم 29 جوان 2026
14:07 - إيران توضح إجراءات عبور السفن لمضيق هرمز
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 19 جوان 2026 | 4 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:43
16:12
12:28
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 25
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
6.75 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-22
37°-24
35°-25
36°-26
36°-26
  • Avoirs en devises 25056,8
  • (18/06)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39530 DT
  • (18/06)
  • 1 $ = 2,92644 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/06)     1540,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/06)   29007 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>