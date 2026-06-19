تأجيل النظر في قضية سعدية مصباح إلى 23 جوان الجاري

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قررت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح وآخرين الى جلسة يوم 23 جوان الجاري.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت ابتدائيا حضوريا بسجن سعدية مصباح مدة ثمانية أعوام مع خطية مالية قدرها 120 ألف دينارا فيما قضت في حق باقي المتهمين وهم سبعة بين عدم سماع وثلاثة أعوام سجنا. وجميعهم محالون بحالة سراح على ذمة القضية.