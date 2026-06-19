JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:04 Tunis

وزير التشغيل يبحث مع وفد من البنك الإفريقي للتنمية تقدم تنفيذ برنامج دعم التنافسية والتشغيل.

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a357aaee03425.75918631_ohmlpiqgkejfn.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Juin 2026 - 18:20 قراءة: 0 د, 57 ث
      
شكلت متابعة تقدم تنفيذ برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل المنجز بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية محور جلسة عقدت أمس الخميس، بتونس باشراف وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، وذلك بحضور وفد عن البنك وعدد من إطارات الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في إطار متابعة تنفيذ برامج التعاون الدولي في مجال التشغيل ودعم ريادة الاعمال، مشيرة في بلاغ صدر عنها مساء اليوم الجمعة، أنه تم خلال الجلسة عرض مدى تقدم تنفيذ البرنامج والنتائج المحققة إلى حد هذه المرحلة، وخاصة منصة التسجيل للانتفاع بالقروض.


وثمن وزير التشغيل بالمناسبة أهمية المقاربة الجديدة المعتمدة في تنفيذ هذا البرنامج والمرتكزة على التمويل القائم على النتائج، مشيرا إلى أن المؤشرات المسجلة إلى حد الآن تعكس تقدما ملحوظا مما يؤكد نجاعة البرنامج وفعالية آليات تنفيذه.


ومن جهتهم، عبر ممثلو البنك الإفريقي للتنمية عن تقديرهم لمستوى التقدم المحقق، مثمنين التنسيق القائم بين مختلف الأطراف، ومؤكدين على مواصلة العمل بنفس النسق لتحقيق نتائج أفضل ومزيد تعزيز نجاعة البرنامج.

واتفق الجانبان في ختام هذه الجلسة، على مواصلة العمل لمزيد تحسين التشغيلية ودعم ريادة الأعمال وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة في مجال التشغيل.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331455

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Usa - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Sco - Mor | | beIN Sports
 WC 2026  01:30 Bra - Hai | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Tur - Par | beIN Sports

كل الأخبار...

19:04 - المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل: فتح باب التسجيل في الدورات التكوينية لشهر جويلية يوم الاثنين 22 جوان 2026
19:04 - ملف مقتل المحامية منجية المناعي: نجل الضحية يطلب جلسة سرية للإدلاء بـ"معطيات خطيرة"
18:47 - فريق بحثي تونسي جزائري يكشف معطيات جديدة حول التاريخ الجيولوجي لمنطقة سوق أهراس شرقي الجزائر
18:45 - الأمراض المزمنة تتصدر أسباب التقاعد المبكر لأسباب صحية (دراسة)
18:20 - وزير التشغيل يبحث مع وفد من البنك الإفريقي للتنمية تقدم تنفيذ برنامج دعم التنافسية والتشغيل.
18:17 - وزارة الشؤون الثقافية تنعى فتحي بن سلامة احد قدماء الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة
18:10 - جمعية حياة تنظم يومي 20 و 21 جوان الجاري قافلة طبية مجانية متعددة الاختصاصات بجزيرة قرقنة
17:49 - إلغاء حفل جورج وسوف بتونس.. الجهة المنظمة تروي التفاصيل
17:15 - قضية مقتل المحامية منجية المناعي: ابن الضحية ينفي الجريمة ويعترف بقطيعة دامت 3 سنوات
17:09 - تأجيل النظر في قضية سعدية مصباح إلى 23 جوان الجاري
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 19 جوان 2026 | 4 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:43
16:12
12:28
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 23
Babnet
Babnet35°
32° Babnet
الــرياح:
3.64 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-22
37°-24
35°-25
36°-26
36°-26
  • Avoirs en devises 25056,8
  • (18/06)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39530 DT
  • (18/06)
  • 1 $ = 2,92644 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/06)     1540,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/06)   29007 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>