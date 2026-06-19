وزير التشغيل يبحث مع وفد من البنك الإفريقي للتنمية تقدم تنفيذ برنامج دعم التنافسية والتشغيل.

شكلت متابعة تقدم تنفيذ برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل المنجز بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية محور جلسة عقدت أمس الخميس، بتونس باشراف وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، وذلك بحضور وفد عن البنك وعدد من إطارات الوزارة.وأوضحت الوزارة أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في إطار متابعة تنفيذ برامج التعاون الدولي في مجال التشغيل ودعم ريادة الاعمال، مشيرة في بلاغ صدر عنها مساء اليوم الجمعة، أنه تم خلال الجلسة عرض مدى تقدم تنفيذ البرنامج والنتائج المحققة إلى حد هذه المرحلة، وخاصة منصة التسجيل للانتفاع بالقروض.وثمن وزير التشغيل بالمناسبة أهمية المقاربة الجديدة المعتمدة في تنفيذ هذا البرنامج والمرتكزة على التمويل القائم على النتائج، مشيرا إلى أن المؤشرات المسجلة إلى حد الآن تعكس تقدما ملحوظا مما يؤكد نجاعة البرنامج وفعالية آليات تنفيذه.ومن جهتهم، عبر ممثلو البنك الإفريقي للتنمية عن تقديرهم لمستوى التقدم المحقق، مثمنين التنسيق القائم بين مختلف الأطراف، ومؤكدين على مواصلة العمل بنفس النسق لتحقيق نتائج أفضل ومزيد تعزيز نجاعة البرنامج.واتفق الجانبان في ختام هذه الجلسة، على مواصلة العمل لمزيد تحسين التشغيلية ودعم ريادة الأعمال وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة في مجال التشغيل.