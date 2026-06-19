المهدية: افتتاح دار الخدمات الرقمية ببلدية ملولش لتقديم أكثر من 26 خدمة إدارية لفائدة المواطنين

افتتح والي المهدية أنيس العذاري، اليوم الجمعة، دار الخدمات الرقمية ببلدية ملولش، والتي تعد ثاني دار خدمات بالجهة بعد بلدية كركر من معتمدية بومرداس، وينتظر أن تقدم في مرحلة أولى حوالي 26 خدمة إدارية تعود بالنظر إلى 7 هياكل عمومية منها الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، بالاضافة الى خدمات شركة اتصالات تونس والصناديق الاجتماعية الثلاثة والهوية الرقمية التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال.وأوضحت المديرة بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة صفاء الحاج فرج، في تصريح لصحفي "وات" أنه بهذا الافتتاح يستكمل برنامج إحداث دور الخدمات لهذا العام، مشيرة الى ان عدد الإحداثات لدور الخدمات الرقمية بلغ 34 دارا موزعة على 21 ولاية يستفيد منها أكثر من 900 ألف ساكن.ولفتت إلى أن دار الخدمات ببلدية ملولش تتكون من فضاءين الأول فضاء المخاطب الوحيد الذي يقدم مختلف الخدمات بصفة مباشرة للمواطن، والثاني فضاء الإدماج الرقمي والذي يشرف عليه عون بلدي مهمته مرافقة المواطنين في الحصول على الخدمات الإدارية على الخط.وتم في هذا الفضاء، تركيز صفحة استقبال موحدة يتم الولوج من خلالها إلى مختلف بوابات المؤسسات والهياكل العمومية للحصول على الخدمة، ويعد فضاء الادماج الرقمي مرفقا يساعد المواطنين الذين لا تتوفر لديهم معرفة بالأدوات الرقمية ولا يستطيعون الولوج بمفردهم إلى تلك الخدمات.ويتمثل الهدف الرئيسي من دور الخدمات في تقريب الخدمة الإدارية لمتساكني المناطق التي لا تتوفر بها فروع للهياكل والمؤسسات العمومية.