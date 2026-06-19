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هيئة الامم المتحدة للمرأة بتونس تطلق مبادرة لدمج الكفاءات النسائية الشابة في القطاعات التكنولوجية والعلمية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Juin 2026 - 21:03 قراءة: 1 د, 21 ث
      
أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس، اليوم الجمعة، "عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "WYSE 2.0"، الهادفة إلى دعم إدماج الكفاءات النسائية الشابة في سوق الشغل وتعزيز حضور المرأة في القطاعات التكنولوجية والعلمية الواعدة وذلك بالتعاون مع سفارة المملكة الهولندية وصندوق تشغيل الشباب، وبالشراكة التنفيذية مع مؤسسة "PFI Consulting".

وتتمثل المبادرة في تنظيم معرض للتوظيف مخصص للخريجات والطالبات في السنوات النهائية من التعليم العالي في اختصاصات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والعلوم البيولوجية، بما يتيح لهن فرصا مباشرة للالتقاء بمؤسسات اقتصادية وطنية ودولية تبحث عن كفاءات مؤهلة في هذه المجالات.


وتعتمد التظاهرة آلية انتقاء وتوجيه تهدف إلى تحسين فرص التوظيف، حيث تخضع المترشحات لعملية فرز أولية تليها مقابلات عمل مبرمجة ومحضّرة مسبقا مع الشركات المشاركة، بما يعزز فرص التوافق بين احتياجات المؤسسات ومؤهلات المترشحات.


ويشمل باب الترشح اختصاصات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، على غرار تطوير البرمجيات وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والاتصالات والشبكات وأنظمة المعلومات، إلى جانب اختصاصات العلوم البيولوجية مثل التكنولوجيا الحيوية والمعلوماتية الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية وعلوم الحياة.

ويوفر المعرض للمشاركات المقبولات جملة من الامتيازات، من بينها لقاء أكثر من 30 شركة وطنية ودولية، وإجراء مقابلات عمل فردية مبرمجة مسبقا، فضلا عن الاستفادة من دورات تدريبية عن بعد في المهارات الحياتية والمهنية لتعزيز جاهزيتهن لسوق الشغل.

كما يتيح فرصا للحصول على عقود عمل تتلاءم مع مختلف الصيغ المعتمدة في تونس، على غرار عقود الشغل محددة المدة وغير محددة المدة وعقود الإدماج المهني، مع مجانية المشاركة وتوفير الإقامة للمترشحات المؤهلات القادمات من المناطق البعيدة.

ودعت الجهات المنظمة الشابات المتخرجات أو المقبلات على التخرج في الاختصاصات المعنية إلى تقديم ترشحاتهن وإيداع سيرهن الذاتية المحينة عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض، قصد الاستفادة من فرص التشغيل والتأطير التي توفرها هذه المبادرة.
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