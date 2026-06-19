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أحمد الجزيري يحقق المركز الثامن في الدوري الماسي بالدوحة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Juin 2026 - 22:10 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أنهى العداء التونسي أحمد الجزيري مشاركته في سباق 3000 متر موانع ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الماسي لألعاب القوى التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة، في المركز الثامن بتوقيت بلغ 8 دقائق و23 ثانية و47 جزءا من المائة.

وعرفت المنافسة سيطرة البطل الأولمبي المغربي سفيان البقالي الذي أحرز المركز الأول بتوقيت 8 دقائق و09 ثوان و28 جزءا من المائة، مؤكدا مكانته كأحد أبرز المتخصصين في هذا الاختصاص على الساحة العالمية.


وحل العداء الإثيوبي صامويل فيريو في المركز الثاني بتوقيت 8 دقائق و10 ثوان و44 جزءا من المائة، فيما عاد المركز الثالث للإسباني دانيال أرسي الذي سجل زمنا قدره 8 دقائق و13 ثانية و35 جزءا من المائة.


وتأتي مشاركة أحمد الجزيري في إطار مواصلة حضوره في أبرز الملتقيات الدولية لألعاب القوى، استعدادا للاستحقاقات القادمة وسعيا لتحسين أرقامه وتحقيق نتائج أفضل على المستوى العالمي.
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