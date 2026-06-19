أحمد الجزيري يحقق المركز الثامن في الدوري الماسي بالدوحة

أنهى العداء التونسيمشاركته في سباقضمن منافسات الجولة السابعة منالتي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة، فيبتوقيت بلغوعرفت المنافسة سيطرة البطل الأولمبي المغربيالذي أحرز المركز الأول بتوقيت، مؤكدا مكانته كأحد أبرز المتخصصين في هذا الاختصاص على الساحة العالمية.وحل العداء الإثيوبيفي المركز الثاني بتوقيت، فيما عاد المركز الثالث للإسبانيالذي سجل زمنا قدرهوتأتي مشاركة أحمد الجزيري في إطار مواصلة حضوره في أبرز الملتقيات الدولية لألعاب القوى، استعدادا للاستحقاقات القادمة وسعيا لتحسين أرقامه وتحقيق نتائج أفضل على المستوى العالمي.