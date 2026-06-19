أميركا تلحق بالمكسيك وتحسم بلوغها دور الـ32 على حساب أستراليا

تأهلت أميركا إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم قبل مباراة واحدة من نهاية دور المجموعات، وذلك بعد فوزها المريح على أستراليا بنتيجة 2-0 في المجموعة الرابعة يوم الجمعة.تقدمت الدولة المضيفة للبطولة في الدقيقة 11 عندما انطلق فولارين بالوغون خلف خط الدفاع الأسترالي وأرسل تمريرة حولها المدافع كاميرون بورغيس بالخطأ في مرماه.ضاعفت الولايات المتحدة تقدمها قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول، إذ سجل أليكس فريمان هدفاً بضربة رأس من مسافة قريبة، وهو الهدف الذي أُلغي في البداية بداعي التسلل لكن تم احتسابه بعد مراجعة تقنية الفيديو، مما أثار احتفالات صاخبة في ظهيرة مشمسة في شمال غرب المحيط الهادئ.رفعت أميركا رصيدها إلى 6 نقاط وتأهلت إلى دور الـ 32. وستختتم مبارياتها في المجموعة الرابعة بمواجهة تركيا يوم الخميس على ملعب لوس أنجلوس، بينما ستواجه أستراليا، التي تجمد رصيدها عند ثلاث نقاط، منتخب باراغواي على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو.