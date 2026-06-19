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الكرة الطائرة - المنتخب التونسي للأكابر يفوز وديا على منتخب ايطاليا الرديف 3-صفر

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Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Juin 2026 - 23:13 قراءة: 0 د, 53 ث
      
اختتم المنتخب التونسي للكرة الطائرة للأكابر تربصه التحضيري الذي أجراه بمدينة كاميلياتيلو سيلانو بايطاليا بالفوز على المنتخب الايطالي لأقل من 22 سنة بنتيجة ثلاثة اشواط نظيفة (25-22 و25-21 و25-11) في المباراة الودية التي دارت يوم الجمعة بقاعة جوردانيلو بمدينة كاميلياتيلو سيلانو.

وكان السداسي التونسي انهزم في مباراته الودية الأولى يوم الاربعاء الماضي أمام نفس المنافس بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط واحد (22-25 و23-25 و25-19 و25-27).

ويستعد المنتخب التونسي لعدد من الاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها الدورة الترشيحية للبطولة الافريقية المقررة بالمغرب من 26 جوان الى 3 جويلية التي ستعرف أيضا مشاركة منتخبي المغرب والجزائر.
يذكر أن المرحلة النهائية للنسخة الخامسة والعشرين للبطولة الافريقية للأمم ستحتضنها عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا من 7 إلى 21 سبتمبر المقبل.
وبعد التصفيات الافريقية، يخوض أبناء المدرب الايطالي كاميلو بلاشي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المبرمجة بمدينة تارانتو الايطالية من 21 اوت الى 3 سبتمبر 2026.

وكانت عملية القرعة وضعت المنتخب التونسي في الدور الأول ضمن المجموعة الثانية مع كل من تركيا وسوريا. وضمت المجموعة الاولى ايطاليا واليونان والبرتغال والمجموعة الثالثة اسبانيا وفرنسا وكوسوفو في حين تكونت المجموعة الرابعة من مصر والجزائر وصربيا.

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