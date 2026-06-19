تونس واليابان تدعمان البحث والابتكار الصحي بمعهد باستور

أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الجمعة، على توقيع اتفاقية تعاون وهبة بين معهد باستور تونس ومؤسسة نيشيمورا اليابانية.وستُمكّن هذه الاتفاقية من دعم مشاريع البحث والابتكار في مجالات الصحة والبيوتكنولوجيا، وتشجيع نقل التكنولوجيا، ومرافقة المشاريع الناشئة المنبثقة عن البحث العلمي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة.كما اطّلع الوزير بالمناسبة على عدد من المشاريع التي يطوّرها باحثو معهد باستور تونس في الصحة البشرية والحيوانية والتكنولوجيا الحيوية، من بينها مشروع اللقاحات المعتمدة على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال "mRNA".وأكدت وزارة الصحة في بلاغها، أن الاستثمار في البحث العلمي والابتكار خيار استراتيجي لتعزيز السيادة الصحية وتطوير حلول تونسية للتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.