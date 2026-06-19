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جلسة عمل للنظر في التقدم الحاصل في المنظومة المندمجة للتصرف الخاصة بهيئة الانتخابات

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Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Juin 2026 - 23:10 قراءة: 0 د, 59 ث
      
عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة بمقرها، جلسة عمل خصصت للنظر في التقدم الحاصل في المنظومة المندمجة للتصرف الخاصة بالهيئة.

واستعرض عضو المجلس بلقاسم العياشي، وفق بلاغ أصدرته الهيئة، التقرير الذي تم إعداده من قبل فريق العمل المكلف بالقيام بتقييم شامل لمدى استغلال هذه المنظومة ومستوى توظيفها الفعلي في المسارات الإدارية والمالية وإسهامها في تحسين مردودية العمل وتسهيل الإجراءات، إضافة إلى تشخيص دقيق وميداني للإشكاليات المسجلة وما تتطلبه من حلول.


وأثنى أعضاء المجلس، أثناء النقاش، على ما تضمنه التقرير من معطيات حول الاستغلال الحالي للمنظومة المندمجة للتصرف. وتم في هذا السياق تبادل الرأي حول جملة التوصيات والمقترحات التي تضمنها التقرير للتسريع في عملية الاستغلال الكلي للتطبيقات الخاصة بهذه المنظومة وتسويـة الإشكاليات المسجلة في تطبيق بعض الخدمات بما يدعم الحوكمة وتحقيق التصرف الرقمي في الشؤون الإدارية والمالية لمختلف إدارات ومصالح الهيئة مركزيا وجهويا.


وأكد مجلس الهيئـة حرصه على أن تتولى كافة الإدارات المعنية، كل فيما يخصها، دعم الفريق المكلف بهذا المشروع من أجل وضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات التي تضمنها هذا التقرير ومجمل المقترحات التي تم تداولها أثناء هذه الجلسة وذلك لعرضها على مجلس الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بما يضمن تطوير هذه المنظومة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وإدماج كافة التطبيقات الأخرى ضمن الخدمات التي توفرها.
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