إلغاء حفل جورج وسوف بتونس.. الجهة المنظمة تروي التفاصيل

أُعلن رسميا عن إلغاء حفل الفنان اللبناني جورج وسوف، الذي كان مقررا إقامته مساء السبت 20 جوان الجاري بتونس، وذلك قبل أقل من 48 ساعة من موعده، بعد أسابيع من الجدل الذي رافق الحدث بسبب أسعار التذاكر المرتفعة.وكشف رئيس جمعية "عطاء للتنمية والتواصل" المنظمة للحفل، هيكل بلغارات، خلال مداخلة إذاعية ببرنامج "ناس الديوان"، أن قرار الإلغاء جاء على خلفية عدم استكمال بعض الإجراءات والترتيبات القانونية والتنظيمية اللازمة لإقامة التظاهرة.وأوضح أن الجمعية التزمت منذ البداية باحترام جميع المسارات القانونية والإدارية المتعلقة بتنظيم الحفل، مؤكدا أن سلامة الجمهور واحترام القوانين الجاري بها العمل كانا من بين الأولويات التي دفعت إلى اتخاذ قرار الإلغاء.وأضاف أن الهيئة المنظمة اقترحت على إدارة أعمال الفنان اللبناني تأجيل الحفل إلى موعد لاحق إلى حين استكمال مختلف الإجراءات المطلوبة، إلا أن المفاوضات لم تفض إلى اتفاق بين الطرفين.وأشار بلغارات إلى أن إدارة أعمال جورج وسوف طلبت الحصول على كامل مستحقات الفنان المالية مسبقا، وهو ما رفضته الجمعية المنظمة، مؤكدة تمسكها بضرورة احترام الإجراءات القانونية المعمول بها في تونس، خاصة تلك المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج عبر القنوات الرسمية وتحت إشراف البنك المركزي التونسي.وبيّن أن أجر الفنان كان في حدود 90 ألف دولار، أي ما يعادل حوالي 270 ألف دينار تونسي، مشددا على أن الجمعية رفضت أي آلية دفع لا تتماشى مع التشريعات المالية المعمول بها.وأكد المتحدث أن قرار الإلغاء كلف الجهة المنظمة خسائر مالية هامة بعد الاستعدادات التي تم القيام بها للحفل، معربا عن أسفه لعدم التوصل إلى حل يسمح بإقامة السهرة الفنية في موعدها المحدد.وكان الحفل قد أثار خلال الأيام الماضية موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أسعار التذاكر، خاصة العروض المخصصة للطاولات الجماعية التي اعتبرها عدد من المتابعين مرتفعة مقارنة بمستوى القدرة الشرائية للجمهور التونسي.ومن المنتظر أن يتم إعلام أصحاب التذاكر بالإجراءات الخاصة باسترجاع المبالغ المدفوعة، وفق ما ستعلنه الجهة المنظمة خلال الأيام المقبلة.