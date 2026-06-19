المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل: فتح باب التسجيل في الدورات التكوينية لشهر جويلية يوم الاثنين 22 جوان 2026

- أفادت إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل، في بلاغ موّجه الى كافة الأولياء اليوم الجمعة، بأنه سيتم فتح باب التسجيل للدورات التكوينية الخاصة بشهر جويلية 2026، يوم الإثنين 22 جوان 2026 ابتداءً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً.وأعلنت إدارة المركز أنه تقرر تحديد سقف التسجيل في حدود ثلاثة أطفال كحد أقصى لكل شخص، وذلك في إطار حرصها على تمكين أكبر عدد ممكن من الأطفال من الاستفادة من مختلف الورشات والدورات التكوينية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الانتفاع بهذه البرامج.كما أكدت أن المقاعد المتوفرة محدودة، وأن عملية القبول ستتم حسب أسبقية التسجيل والحضور، داعية الأولياء إلى احترام الآجال والإجراءات المعتمدة لضمان حسن سير عملية التسجيل.